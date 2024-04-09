快訊

統神「沒那麼嚴重」實況失言！ 已遭手遊廠商取消合作 晚上七點開台親自說明

成功搶救橘貓！出動雲梯車、搜救員鋸鐵窗 天王星大樓住戶愛貓「橘子」脫困

名嘴爆黃子佼天價收入「不只3、400萬」 劉寶傑驚呼：難怪急著復出

眾福科參加Embedded World展 首度展示59吋高階海圖儀

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

戶外專業顯示解決方案商眾福科（3168）參加2024年嵌入式電子與工業電腦應用展(Embedded World)展，首度展示59吋寬幅航海高階海圖儀控系統用顯示器及戶外充電站用顯示器，搶攻高階遊艇及大型郵輪和持續增長的電動車充電站需求。

Embedded World是全球最大的嵌入式電子與工業電腦廠商交流的年度盛會，今年於4月9日至11日在德國紐倫堡登場，眾福科是戶外專業顯示器專家，除了大秀最新的高階海圖儀和戶外充電站外，也展示MRI設備用防磁控干擾醫療顯示器以及特殊車輛用儀表。

根據Canalys研究，2023年上半年全球電動車(EV)銷量成長49%，達到620萬輛。隨著全球電動車需求持續飆升，充足且快速的充電基礎設施是電動車廣泛採用的關鍵因素，尤其是智慧充電整合到V2G的服務，更是嵌入式電子的新發展市場。

眾福科所擅長的戶外顯示器有別於一般室內顯示器，需克服眾多環境挑戰，如高亮度需求以應對陽光直射、良好的對比度以清晰顯示細節、廣泛的可視角度以及高防護等級以抵抗惡劣天氣條件，所以在技術開發上比室內顯示器更具難度。

本次嵌入式電子展除了提供一系列直流充電站人機介面的解決方案，也展示充電站智能服務系統，具備口語辨識、即時問答的智慧服務，藉由單一系統運行多平台架構，展示了多工處理能力，可以作為未來智能充電站的發展平台。

另外也首次展示59吋寬幅高階海圖儀及船舶環景監控顯示器，具備光學貼合的觸控顯示器，5K畫素能延伸海圖導航畫面及整合船舶儀控數據，適合運行在高階遊艇及大型郵輪，成為次世代高階海圖儀的新產品。

電動車 顯示器

延伸閱讀

特斯拉等電車車主注意！電動車專屬保單終於要來了 保費恐不便宜

中國車攻入巴西市場 第一季大幅增加450%

陸商務部長訪歐 王文濤：電動車非補貼取勝

電動車鋰電池火警難撲滅 新北議員爭取滅火毯助救災

相關新聞

創投教父漢鼎亞太創辦人徐大麟逝世 15日在台北舉行追思會

有亞洲創投教之稱的漢鼎亞太（H&Q Asia Pacific)主席兼創辦人徐大麟，在心臟手術後住院長達一個月，於3月31...

不是AI股照樣飆！王克璋帶領「寂寞股王」 重返台股千金圈

不是半導體和AI題材，製造香菸濾嘴中絲束的材料-KY，卻能與這些高科技股同列台股千金股。 究竟，這家知名度不高的「寂寞股王」，是如何煉成的？

403花蓮強震 上銀科技捐款1000萬元拋磚引玉

403花蓮大地震災情嚴重，上銀科技（2049）9日宣布捐款1,000萬元給衛福部賑災專戶，協助救災及災後重建，希望能拋磚...

凌巨營收／3月6.43億元 月增1.3%

中小尺寸面板廠凌巨（8105）今（9）日公告今年3月合併營收6.43億元，月增1.3%，年減15.9%。凌巨累計今年第1...

美國再更新先進半導體禁令 對產業實際影響有限

美國於3月29日再次宣布對先進計算項目、超級電腦及半導體最終用途、半導體製造產品等範疇發布「實施額外出口管制」更新條款，...

宏碁協助地震災後重建 不限品牌資訊產品檢測費全免

地震全台有感，受災嚴重，宏碁（2353）發揮人飢己飢的精神，第一時間捐助600萬元外，同步進行服務總動員，全台23點宏碁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。