搶家用寬頻市場 台灣大推「好速光纖0元體驗」

台灣大哥大（3045）指出，5G應用普及，帶動民眾對於家用寬頻上網需求提升，搶進家用寬頻市場，讓更多新用戶體驗高速光纖上網，即日起推出「好速光纖0元體驗案」，享免費1Gbps光纖上網一個月，加碼送數位電視加值頻道、串流視訊盒服務看到飽。

台灣大表示，2019年率先推出「好速成双」專案，銷量迭創佳績，5G好速成双總進件量年增1.3倍，而為針對小資族，台灣大即日起至4月30日，推出「好速成双」限時優惠，月租799元，日付最低26元起，享5G行動+60Mbps光纖，網路門市申辦再享最高加碼1,000元mo幣，登記送600元myfone online電子禮券，再抽iPad Air 5。

此外，台灣大指出，民眾憑寬頻帳單申辦台灣大好速成双指定專案即送500元 mo幣，若透過網路門市申辦再加碼500元 mo幣，最高共享1,000元mo幣。同時，加贈MyVideo、KKBOX前3個月免費，以及1個月免費GeForce NOW雲端遊戲服務，讓用戶暢看暢聽暢玩，享受飆速快感。此外，使用「Open Possible聯名卡」繳納台灣大電信費，再享電信費最高5%現金回饋。

看準室內無線上網需求，台灣大指出，台灣大寬頻同步推出全新上網方案「Wi-Fi滿屋通好速配」，以及限時七天的下殺優惠，申辦「Wi-Fi滿屋通好速配」方案，最低每月689元，即可享300Mbps(含)以上光纖上網，免費升級2台Mesh Wi-Fi 6、HBO電影套餐無限看，以及泰國7日機加酒優待券，再享提供上萬小時影音內容的MyVideo豪華月租24個月免費看(價值6,000元)、打造全屋高品質無線連網環境的Mesh Wi-Fi 6連網神器(價值3,000元)，或每月mo幣110元回饋等限定好禮多選1，若選擇以每月mo幣110元折抵上網月費，300M光纖上網月付最低689元、500M每月只要789元。

台灣大寬頻指出，網路門市限時優惠開跑，即日起至4月15日，申辦300M光纖上網，每月只要639元，免費升級租用Mesh Wi-Fi 6，網速時刻快又穩，居家飆網零死角，活動期間再加碼送Google Nest Mini智慧音箱，隨時語音聲控生活大小事。此外，6月底前凡光纖上網用戶申辦「趨勢上網防護」服務，享專屬優惠，前90天只要99元，透過客製化分級設定，有效阻擋不適當網站內容及資訊，保障全家人居家網路使用安全。