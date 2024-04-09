廣達高管將現身談「5G應用」 親揭技術效能最大潛力
廣達（2382）看好5G技術帶來的市場商機，並透過旗下雲達（QCT）積極搶進。其中，作為集團技術創新的主要掌旗手，副總經理暨技術長張嘉淵，也因自身5G方面的專業能力，受邀替國際光影藝術節系列活動「5G 科技應用與展演創作工作坊」進行主講，他將在4/14（周日）現身國立美術館，以「已知5G用火：技術應用之解析」為題，帶來精彩演說，預計屆時除將公布廣達在5G領域的最新成果外，也將親揭5G技術效能的最大潛力。
隨著5G時代的來臨，各式各樣的新技術，也隨時在改變、影響著我們的生活，也為全球製造業帶來了翻天覆地的變革，而代工大廠廣達於2016年起，就已率先投入5G相關軟體研發，並不斷在IoT物聯網、VR/AR、AI人工智慧、5G及未來車用電子等相關技術領域積極發展，快速整合所有的產品優勢進行研發與轉型，迎向元宇宙經濟並佔領一席之地。
張嘉淵身兼廣達集團技術長一職，更也是內部「量子計算機領域」的首席技術官，以其專業的能力帶領「智慧醫療」及「健康照護」等事業群飛速成長。而他此次擔任5G 應用與展演創作工作坊的主講，除將深入講解如何在各種展演過程中運用5G技術，發揮技術效能的最大潛力。同時，他也將深入討論多維度的即時串聯以及資料處理的複雜性，甚至介紹如何整合人工智慧和雲端運算技術，以提升展演的智能性和互動性。
儘管受疫情的推遲，5G專網市場尚處於萌芽階段，但隨著5G商轉後逐步發展，政府釋出更多頻段資源、開放予企業使用後，將帶動LTE／5G專網基礎設施市場規模以兩位數以上年增幅急速成長。而臺灣國際光影藝術節主要是由國立美術館主辦，而為讓大眾更加深入的了解5G科技，而特地籌備此次工作坊，並邀請市場專家（廣達張嘉淵）帶領大家，從技術應用的層面切入，逐步剖析5G技術，並充分了解各種最新、最有效的5G 藝術展演效果。
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