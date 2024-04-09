緯軟3月、首季營收皆創同期新高 預估今年營運逐季增長

「我答應股東200塊，這是我的承諾，這不會改變。」2018年股東會上，鴻海集團創辦人郭台銘再度面對小股東頻頻關心接班問題，強調自己還會再做五年，也安撫長期抱著鴻海股票的資深股東。不料，隔年郭董就交棒，股價表現的責任落到新任董座劉揚偉身上，近日鴻海股價擺脫15多年來的整理格局，甚至一度見到160元價位。郭董開出的「股價200元」的支票會兌現嗎？鴻海股價動了，又反映什麼產業意義？

2024-04-09 10:00