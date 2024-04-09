緯軟3月、首季營收皆創同期新高 預估今年營運逐季增長
緯創（3231）集團旗下資訊服務商緯軟（4953）2024年3月份單月合併營收為8.27億元，月增10.1%，年增15.7%，單月營收年月雙增，維持在8億元高檔水平，再寫同期新高，首季營收年增17.7%，亦改寫同期新高紀錄。展望後市，緯軟預期，今年首季為全年營運谷底，後續營收成長可期。
緯軟2024年3月份單月合併營收為8.27億元，月增10.1%、年增15.7%；累計緯軟今年第1季合併營收為24.19億元，季減0.8%、年增17.7%。
緯軟表示，排除工作天數縮短對營收的影響，來自互聯網龍頭客戶的剛性需求穩定挹注營收成長，加上智慧汽車重點客戶首季需求不墜，為成長動能帶來支撐力道，推動第1季合併營收順利繳出歷年同期新高的成績單。預期首季為全年營運谷底，後續營收成長可期。
展望今年營運，緯軟董事長蕭清志先前表示，今年主要增長動能來自大型網路及新能源客戶，在生成式 AI 需求帶動下，AI 相關業績比重將自去年的10%提升至15%。
法人估，緯軟今年業績將延續去年年增雙位數百分比動能，年營收挑戰百億元大關，業績、獲利可望續創新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言