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緯軟3月、首季營收皆創同期新高 預估今年營運逐季增長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
緯軟董事長蕭清志。本報系資料照
緯軟董事長蕭清志。本報系資料照

緯創（3231）集團旗下資訊服務商緯軟（4953）2024年3月份單月合併營收為8.27億元，月增10.1%，年增15.7%，單月營收年月雙增，維持在8億元高檔水平，再寫同期新高，首季營收年增17.7%，亦改寫同期新高紀錄。展望後市，緯軟預期，今年首季為全年營運谷底，後續營收成長可期。

緯軟2024年3月份單月合併營收為8.27億元，月增10.1%、年增15.7%；累計緯軟今年第1季合併營收為24.19億元，季減0.8%、年增17.7%。

緯軟表示，排除工作天數縮短對營收的影響，來自互聯網龍頭客戶的剛性需求穩定挹注營收成長，加上智慧汽車重點客戶首季需求不墜，為成長動能帶來支撐力道，推動第1季合併營收順利繳出歷年同期新高的成績單。預期首季為全年營運谷底，後續營收成長可期。

展望今年營運，緯軟董事長蕭清志先前表示，今年主要增長動能來自大型網路及新能源客戶，在生成式 AI 需求帶動下，AI 相關業績比重將自去年的10%提升至15%。

法人估，緯軟今年業績將延續去年年增雙位數百分比動能，年營收挑戰百億元大關，業績、獲利可望續創新高。

AI 營收 緯創

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