台積宣布在美蓋第3座晶圓廠 總投資額逾2兆

台積電與美國商務部昨天共同宣布，台積電前往美國亞利桑那州投資案，最高可獲得美方直接補助六十六億美元（約台幣二一一二億元）。台積電也宣布將在美國設立第三座晶圓廠，預計將在二○三○年前導入二奈米或更先進製程；而台積在美擴廠後，在當地投資金額增至逾六五○億美元（約逾台幣兩兆元）。

美成台積先進製程重鎮

台積電將在美國蓋第三座晶圓廠，並導入二奈米或更先進製程。產業界人士表示，台積擴大在美布局，形同宣告美國將是台積電除了台灣之外，另一個先進製程生產重鎮。台積電昨天股價上漲三元、收七八三元；至於ＡＤＲ早盤則上漲逾百分之二。

台積電表示，上述補助案，是由美國商務部和台積亞利桑那（TSMC Arizona）共同簽署一份不具約束力的初步備忘錄，並基於美國「晶片與科學法」，台積電除了獲美方最高六十六億美元補助外，另可獲最高五十億美元（約台幣一千六百億元）貸款。

台積電董事長劉德音透過新聞稿指出，「晶片與科學法」為台積公司創造了機會，推動這項前所未有的投資，使台積能以在美國最先進的製造技術提供晶圓製造服務；「台積電在美國的營運，讓我們能更好地協助我們的美國客戶，其中包括數間全球領先的科技公司」。台積電總裁魏哲家表示，藉由提升TSMC Arizona在先進製程技術上的產能，來幫助客戶釋放創新。

台積電獲得美國政府補助的消息傳出後，台積電三大客戶蘋果、輝達與超微同聲力挺。蘋果執行長庫克指出，很榮幸能在台積電美國生產的拓展中發揮關鍵作用，將繼續在美國投資，支持美國先進製造的新時代。

輝達執行長黃仁勳則說，很高興在台積電為亞利桑那州帶來其先進製造設施的同時，繼續與台積電合作。超微執行長蘇姿丰也表態，超微致力於維持與台積電的合作夥伴關係，並期待在美國生產超微最先進的晶片。

談到美國建廠計畫，台積電指出，亞利桑那首座晶圓廠依進度，將於二○二五上半年開始生產四奈米製程技術，第二座廠除了三奈米，並將於二○二八年生產二奈米。至於第三座晶圓廠預計將在廿一世紀二十年代底（二○二九～二○三○年），採用二奈米或更先進的製程技術進行晶片生產。