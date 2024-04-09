台積電先進製程 重心仍在台灣

台積電昨宣布將在美國亞利桑那州興建第三座晶圓廠，並切入二奈米或更先進製程，等於向全球宣布美國將是台積電繼台灣後，另一個先進製程生產重鎮。不過，依台積電目前先進製程重押台灣，美國廠的先進製程應會比台灣落後一個世代，未來美國廠產能占台積整體占比仍低。

而依美國第三廠量產時程推算，台積電先進製程在台灣將推進至一點四奈米或一奈米，台灣預料仍會是先進製程主要重心。

經濟部則表示，即使台積電因應國外客戶需求而有全球布局規畫，在台灣的產能也會維持八至九成，將台灣作為生產關鍵重心的方向不變。台積電後續對外投資的計畫，若有相關計畫送案，會依照目前投資審查機制依法審查。

台積電稍早宣布在美國亞利桑那州廠興建二廠切入三奈米投資計畫時，引發「掏空台灣」及「半導體去台化」質疑聲浪，面對外界攻訐，台積電總裁魏哲家多次在公開演講以「去台化，門都沒有」回應。

台積電近來布局也持續貫徹根留台灣的承諾，目前台積電三奈米製程全球市占比逾八成。

依台積電目前先進製程（指七奈米以下）分布，位處竹科、中科、南科，其中中科是七奈米生產重鎮，南科是五奈米、四奈米和三奈米生產重鎮，正興建中的新竹寶山和高雄廠，將是二奈米主要生產據點，其中寶山一廠正進行裝機，準備試產，預定明年下半年量產；高雄廠原訂二○二六年量產，目前朝趕在二○二五年下半年量產。

台積電新竹寶山則規畫四座二奈米廠，高雄則預定蓋三座。繼二奈米後，一點四奈米可能會選定在中科擴大計畫興建。

除此之外，台積電也積極規畫一奈米用地，目前選定落腳嘉義太保科學園，但因用地又需要政府協助，得由南科管理局和嘉義縣政府辦理擴編；雲林縣政府也積極爭取台積電也選定雲林作為一奈米建廠用地。

至於因抗爭而決定放棄的竹科龍潭三期計畫，據了解，竹科管理局仍積極和當地居民溝通，可能朝縮小開發面積規畫，爭取台積電重新將龍潭三期擴建列入一奈米興建或設立先進封裝廠考量。從這些布局，未來即使美國三廠導入二奈米或一點四奈米，占比仍低，台積電先進製程重心還是在台灣。