推出「電商千萬補貼」 精誠 OneEC 結盟 SHOPLINE、iOPEN Mall

精誠OneEC結盟全球智慧開店平台SHOPLINE、以及統一超商自創的購物商城iOPEN Mall，推出「電商千萬補貼」，三大龍頭聯手整合多方資源，提供電商賣家營運工具、免費網路開店試用方案、線上購物商城開店免年費等服務，期望助攻品牌店家在競爭激烈的電商市場突圍，擴大銷售促進業績成長，開創新商機。

精誠資訊數據長崔殷豪表示，近年來台灣實體零售業積極布局網路銷售，整合線上線下的OMO全通路經營模式，已成為品牌的共通策略。精誠OneEC這次串聯三方合作，看好SHOPLINE每月逾萬的活躍商家數，與iOPEN Mall潛在的千萬會員商機，特別把商家最需要的通路渠道、開店平台、營運管理三大服務一次找齊，讓店家可以更快速的布局電商平台，以及整合多通路消費數據與庫存管理。

他指出，OneEC一站式電商管理平台服務能滿足全通路訂單彙整、商品自動控量、數據分析等功能需求，快速掌握不同電商平台的營運數據，多平台AI自動配量，減少超賣、缺貨的發生，幫助品牌和賣家減少投入人力作業成本，提升營運效率，透過這次的合作，將能幫助提升品牌力與銷售通路，帶動更多的銷售機會。

SHOPLINE 台灣總經理葉力維表示：「SHOPLINE 至今已協助超過 60 萬間商家開店，擁有龐大的客戶量體，我們可針對客戶需求轉介最適合的合作夥伴；在服務優勢方面，SHOPLINE 擁有五大開店整合系統和最豐富的開店資源圈，助力不同階段的商家營收成長。期盼這次三方合作能強化在市場的廣大滲透率，一同發揮各自優勢強項，協助我們的商家拓展更多元的可能性，也為彼此業績帶來助益，互享客源共創三贏」。

統一超商經營的iOPEN Mall為極具潛力的電商平台，自上線以來，近5萬家商家開店，每月數十萬件商品上架，此外，平台更串連OPEN POINT生態圈，挾帶超過1,700萬的龐大會員數、遍佈全台逾6,900家7-ELEVEN門市與集團物流配送資源等優勢，讓商家可提供更便利的寄取貨服務。

未來精誠OneEC、SHOPLINE將協助媒合有興趣的店家至iOPEN Mall開店，享有2024年度零開店費、零系統費、零交易手續費、運費最低每件 35 元起等服務，助力商家帶來更多銷售機會、搶攻會員流量商機。