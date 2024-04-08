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啟碁擴大墨西哥布局 強化全球製造

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
啟碁科技宣布，買下Resideo位於墨西哥華雷斯城的工廠、營運項目及員工，擴大全球製造布局。圖／啟碁科技提供
啟碁科技宣布，買下Resideo位於墨西哥華雷斯城的工廠、營運項目及員工，擴大全球製造布局。圖／啟碁科技提供

啟碁科技（6285）宣布，買下Resideo位於墨西哥華雷斯城的工廠、營運項目及員工，擴大全球製造布局

啟碁表示，已於4月4日取得Resideo公司（Resideo Technologies Inc.）旗下的Resideo Manufacturas de Chihuahua，內容涵蓋該公司位於墨西哥華雷斯城之工廠，及該工廠之營運項目和員工。

啟碁表示，這是啟碁全球製造布局策略的一環，能有效縮短供應鏈距離，並在面對瞬息萬變的客戶需求時，加快應變速度。

啟碁總經理暨執行長高健榮指出，取得華雷斯城工廠是啟碁強化全球製造能力過程中的重大里程碑。透過此次交易，不僅讓公司規模進一步擴大，也展現了為全球客戶提供卓越服務的決心。

高健榮進一步表示，該廠仍將繼續生產Resideo公司的家居舒適及居家安防等系列產品，並將延伸布局車用、物聯網，及寬頻產品線，持續擴大墨西哥廠製造優勢，打造更堅強的服務品質與營運韌性。

Resideo是美國上市公司，主要產品涵蓋家居舒適控制、能源管理和居家安防。此次交易的墨西哥華雷斯城工廠位在美墨邊境之間，鄰近德州埃爾帕索市，在職員工約850人。

啟碁指出，本次取得Resideo 的華雷斯城工廠，為公司在擴展全球製造能力過程中的一項重大進展，除有助於擴大核心產品線，亦能在現今變化快速的供應鏈架構裡，確保公司能持續成長並維持韌性。該工廠既有的先進設備和深具戰略價值的地理位置，將有助啓碁拓展潛在市場，為客戶提供最佳生產流程，加快產品交付期程，在近岸外包趨勢中更具彈性。

啟碁 墨西哥 布局

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