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彭博：蘋果正開發家用機器人
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法新社援引財經媒體彭博報導指出，蘋果（Apple）工程師正致力發展家用個人機器人。數周前，蘋果決定終止長達十年的電動車開發計畫。
彭博引述匿名知情人士的話報導，蘋果正在開發一款機器人，可在家中跟著人們走動並提供協助。報導指出，這項計畫正處於起步階段，目前尚不清楚它是否將進展至一個蘋果開賣的商品。蘋果並未回應置評請求。
蘋果以iPhone與向用戶銷售數位內容和服務著稱，但也一直在另謀財路。蘋果據報已將員工從關門大吉的汽車部門，移轉到人工智慧（ＡＩ）專案。
彭博報導，機器人計畫由蘋果硬體工程部門及其ＡＩ和機器學習小組負責監督。
蘋果六月將在它矽谷園區舉行年度全球開發者大會，分析家已迫不及待要一窺蘋果在ＡＩ領域的進展。
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