快訊

花蓮山區救出逾百人 仍有705人受困15人失聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彭博：蘋果正開發家用機器人

聯合報／ 國際中心／綜合報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

法新社援引財經媒體彭博報導指出，蘋果（Apple）工程師正致力發展家用個人機器人。數周前，蘋果決定終止長達十年的電動車開發計畫。

彭博引述匿名知情人士的話報導，蘋果正在開發一款機器人，可在家中跟著人們走動並提供協助。報導指出，這項計畫正處於起步階段，目前尚不清楚它是否將進展至一個蘋果開賣的商品。蘋果並未回應置評請求。

蘋果以iPhone與向用戶銷售數位內容和服務著稱，但也一直在另謀財路。蘋果據報已將員工從關門大吉的汽車部門，移轉到人工智慧（ＡＩ）專案。

彭博報導，機器人計畫由蘋果硬體工程部門及其ＡＩ和機器學習小組負責監督。

蘋果六月將在它矽谷園區舉行年度全球開發者大會，分析家已迫不及待要一窺蘋果在ＡＩ領域的進展。

Google 彭博 機器人 聊天機器人 蘋果

延伸閱讀

全球用戶哀號 蘋果服務一度當機後恢復

台灣產業強在哪？有2大厲害之處！資深投行家：很少國家能像台灣

淯知產業／果粉被壟斷？蘋果的封閉生態系還能維持多久

談造車辛酸 小米董座雷軍嘆「這三年太難」：連蘋果都放棄

相關新聞

鴻海加碼墨國 擴產AI伺服器…就近供應美系客戶

鴻海拿下輝達（NVIDIA）GB200訂單，成為台廠最大受惠者之一，輝達「地表最強AI晶片」訂單需求火熱，及美國雲端服務供應商（CSP）AI伺服器大單挹注下，鴻海斥資1.2億美元（約新台幣38.5億元）擴大投資墨西哥，未來可望在墨西哥生產美系客戶訂單，以滿足北美AI伺服器市場需求。

彭博：蘋果正開發家用機器人

法新社援引財經媒體彭博報導指出，蘋果（Apple）工程師正致力發展家用個人機器人。數周前，蘋果決定終止長達十年的電動車開...

台灣發生大地震 輝達：晶片供應沒影響

路透報導，晶片大廠輝達（NVIDIA）3日表示，台灣發生數十年來最大的地震，預料不會造成供應鏈的中斷。輝達在一份聲明中表...

墨西哥磁吸代工廠 三大優勢

代工廠看好墨西哥生產優勢，近年來相繼擴大在墨西哥的生產布局，廣達今年持續擴建墨國廠，英業達墨西哥新廠去年第3季加入量產，...

SK海力士赴美蓋先進封裝廠 預計2028年量產

SK海力士計劃斥資38.7億美元，在美國印第安納州West Lafayette興建先進封裝廠和AI產品研究中心，預計20...

日經：台設備廠跟隨台積等大客戶腳步 前進海外

日經新聞報導，隨著台積電等大客戶赴海外進行數十年來最大規模擴張，台灣其他的晶片、電子工具和材料供應商以及廠房設施營建商，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。