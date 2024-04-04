被動元件大廠國巨將捐贈600萬元 協助花蓮0403地震救災及後續重建
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花蓮近海3日上午發生規模7.2地震，並發生多起餘震，被動元件大廠國巨（2327）4日宣布，將捐贈600萬元予花蓮縣政府重大災害民間賑災捐款專戶。
台灣3日發生規模7.2地震，陸續傳出許多房屋倒塌、傾斜，更有人員傷亡，國內企業以行動展現關懷，相繼宣布發起捐款活動，國巨指出，公司將捐贈600萬元，以協助花蓮地區0403地震的救災及後續重建事。
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