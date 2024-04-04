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東華大學烈火燒一天今晨撲滅 20年研究心血付之一炬

花蓮強震整理包／釀9死、餘震破300次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看

被動元件大廠國巨將捐贈600萬元 協助花蓮0403地震救災及後續重建

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

花蓮近海3日上午發生規模7.2地震，並發生多起餘震，被動元件大廠國巨（2327）4日宣布，將捐贈600萬元予花蓮縣政府重大災害民間賑災捐款專戶。

台灣3日發生規模7.2地震，陸續傳出許多房屋倒塌、傾斜，更有人員傷亡，國內企業以行動展現關懷，相繼宣布發起捐款活動，國巨指出，公司將捐贈600萬元，以協助花蓮地區0403地震的救災及後續重建事。

國巨 地震 捐款

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