英特爾晶圓代工 虧損擴大

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英特爾（Intel）揭露旗下晶圓代工業務營運虧損惡化，而且這項業務在數年內可能都無法達到損益兩平的情況，這凸顯英特爾昂貴的擴張計畫面臨挑戰。

英特爾二日提交給美國證管會的文件顯示，負責製造業務的新部門「英特爾晶圓代工」（Intel Foundry）在二○二三年營收一百八十九億美元，較前一年的二百七十五億美元下滑，該事業的營運虧損從二○二二年的五十二億美元擴大到七十億美元。

英特爾股價二日在盤後交易重挫約百分之四至每股四十二點二九美元，延續二日收盤時百分之一點三的跌幅，今年來累計跌幅達到百分之十三。

英特爾執行長基辛格在一場投資人會議中表示，二○二四年將是Intel Foundry晶圓代工事業營運虧損最嚴重的一年，預期到二○二七年左右將實現收支平衡。基辛格在簡報中表示：「我們相信這樣的透明度和可問責性是必要的。需要的轉型正在進行中。」

基辛格也透露，英特爾晶片代工業務受到決策錯誤的拖累，包括一年前反對使用荷蘭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）的ＥＵＶ（極紫外光）設備。基辛格說，部分由於這些失誤，英特爾已將晶圓總數的約百分之卅委託給台積電等外部合約製造商。英特爾的目標是將這一數字降至大約百分之廿。

英特爾現在已經改用ＥＵＶ設備，隨著舊機器被逐步淘汰，ＥＵＶ將滿足愈來愈多的生產需求。

基辛格說：「在後ＥＵＶ時代，我們現在在價格、性能和重回領導地位方面都很有競爭力。而在前ＥＵＶ時代，我們承受了大量成本，缺乏競爭力。」

基辛格重申英特爾明年前將恢復其半導體技術上的優勢，隨著時間發展，將改善英特爾產品的功能並降低製造成本，以便從競爭同業手中贏得訂單。基辛格說，這會在二○三○年底前帶來多達一百五十億美元的營收。