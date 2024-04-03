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奇景將於 ISC West 2024 發表革命性身份驗證技術

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

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奇景光電3日宣布，將在ISC West 2024中，發表奇景領先業界，超低功耗、非接觸式手掌靜脈身份驗證技術 WiseEye Vein。奇景WiseEye Vein以極低功耗，徹底改變下一代身分驗證與存取控制（Access Control），使掌靜脈身份驗證這項應用，被使用在電池供電的終端裝置上，成為可能。

ISC West 2024 是美國最大的安全科技專業展，將於 2024 年 4 月 10 日至 12 日在美國拉斯維加斯舉行。

WiseEye Vein 掌靜脈身分驗證技術，由奇景 WiseEye AI 解決方案驅動，搭載第二代 WiseEye2 AI 處理器、近紅外線 CMOS 影像感測器和奇景開發專有的掌靜脈驗證 AI 推論。感測器、AI 處理器和身份驗證演算法的無縫整合，確保了身分驗證快速回應時間，能於100毫秒內完成，並且功耗極低，僅為幾毫瓦，這些優異效能，使 WiseEye Vein 成為對於安全性極度要求的活體檢測應用的理想選擇，如門禁、登錄認證，和其他電池供電的存取控制應用。

同時，由於掌紋獨特而複雜的靜脈圖案，與其他生物辨識方法相比，更具有卓越的準確性。其非接觸式和非侵入性特性，不僅可以透過降低重複或欺騙的風險來增強安全性，而且還優先考慮感染控制和清潔，這在當今注重健康的環境中顯得格外重要。奇景已與多家專門從事身分驗證與存取控制的重要客戶合作，多項驗證與合作專案亦同時進行中。

相較前一代已在產業界各種 AI 應用中廣泛應用的 WiseEye1 AI 處理器，奇景 WiseEye2擁有更顯著效能進步，推論能耗提高了50倍，且峰值功耗效率提高了40％。此外，WiseEye2 還採用工業級安全和加密引擎，並已獲得聲譽卓著的 PSA（平台安全架構）第 2 級認證，進一步確保和增強當今數位傳輸環境中的資料安全。利用這些優越功能，奇景WiseEye AI 不僅可以實現電池供電的終端 AI 可行性，更成為了這類應用的首選。

在ISC West 展會期間，奇景也將偕同安謀國際（Arm）和深圳矽遞科技（Seeed Studio）等生態鏈合作夥伴，現場發表共同開發的參考設計，重點展示 WiseEye 平台的功能。與會者將有機會體驗由奇景 WiseEye AI 提供支援的終端 AI 應用，部署在各種電池供電應用中，包括監控、智慧家居自動化、智慧城市基礎設施、先進的身分驗證與存取控制系統和具有 AI 增強功能的筆記型電腦。

展會間同時也會展示多種創新的產品，包括以手掌靜脈技術進行身份驗證的智慧門鎖、整合門鎖功能的智慧門鈴、超低功耗 AI人體骨架和人臉網格分析解決方案等。

奇景 WiseEye 智慧影像感測事業部副總經理陳有棟表示，奇景很高興能夠在 ISC West 上推出最新的生物辨識認證技術 WiseEye Vein，這項技術與眾多人工智慧平台結合，使奇景再次站在創新的頂端。我們相信，新一代WiseEye Vein將對安全產業產生顯著影響，並為人工智慧在各式各樣的使用案例中，開啟更多新的可能性。

AI 供電

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