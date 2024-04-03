受惠iPhone銷售量大 蘋果公司2025年服務業營收預估破千億美元

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

蘋果公司銷售大量iPhone後，帶動服務營收，根據研調機構Counterpoint Research的Apple 360服務預測，蘋果公司的服務部門在2025年將占總營收的四分之一，服務營收將首度突破每年1,000億美元，在2024年推動蘋果總營收首次超過4,000億美元。

面對蘋果在美國和歐盟遭遇的法律與監管挑戰，Counterpoint Research研究總監Jeff Fieldhack指出，當前正處於問題的初期階段，短至中期內，將不會對蘋果iPhone的用戶基數造成影響。

蘋果目前全球裝置用戶量超過20億，使服務業務增長創造出飛輪效應。Apple Store、Apple Care+、Apple Music以及Apple One的訂閱服務，隨著裝置用戶的增加，已成為蘋果服務業務增長的關鍵轉折點。

2023年推出的Apple One有望成為蘋果服務營收的最大單一貢獻者，獲益於蘋果在軟硬體整合方面的優勢，為消費者提供無縫的軟件及服務體驗，進一步鞏固了其在市場上的競爭地位。

iPhone的銷售持續占據蘋果總營收的半壁江山，並確保了其在蘋果生態系統中的中心地位。高階化趨勢與新興市場的增長有利於推動蘋果iPhone業務的發展，即便是面對今年早些時候在中國大陸市場的銷售下滑，這些新的增長動力也有望實現抵銷。