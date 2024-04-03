國科會偕清華大學團隊發表AI、VR創新運動科技

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運動科技日新月異，國科會今天與國立清華大學資訊工程系舉行創新運動科技成果發表記者會，以AI運動影像分析和VR（虛擬實境）沉浸式平台，協助運動員訓練、強化戰術與賽事重播內容。

國科會今天與國立清華大學資訊工程系胡敏君教授團隊召開「以AI與VR創新運動科技研究成果發表」，協助籃球運動員進行情報搜集與訓練，以提升技巧、戰術和決策能力。

國科會工程技術研究發展處處長李志鵬表示，國科會長期推動基礎研究及運動科技創新技術，鼓勵學界與業界共同合作開發AI相關系統或產品。此次的運動科技研究技術成果發表，以籃球為例透過大量分析影像，與開發生成式模型，模擬出進攻方、防守方的真實情況。

國立清華大學資訊工程系教授胡敏君指出，團隊研發的AI運動影像分析技術可即時偵測重要事件如投籃、灌籃等，並分析運動員的動作技巧和採用戰術，協助運動員和情蒐人員有效率的標註比賽影片內容。

胡敏君進一步介紹，從賽事影片中重建物件的三維（3D）資訊，以任意視角重播賽事的內容，幫助運動員打造沉浸式VR模擬訓練環境、強化技巧與戰術認知，進而改善運動技能。

胡敏君表示，為了讓AI技術可以落地給一般大眾使用，與清華大學資工系教授朱宏國將技術延伸成立新創公司，針對行動裝置拍攝的移動視角籃球影片，研發精準即時的物件追蹤和投籃事件分析技術，能即時產生精彩事件剪輯與熱點分布，甚至製作具擴增實境特效的剪輯，進一步應用至廣告行銷。

胡敏君指出，除了籃球項目，團隊也和清大運動科技中心的跨校研發團隊合作，將技術擴散至輔助桌球、棒球、拳擊、射箭等運動的情搜和訓練；並補充，團隊積極培養資通訊領域學生跨域溝通，希望能了解不同運動領域的需求通點，開發對應的AI演算法與人機互動系統。