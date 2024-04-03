快訊

寶林茶室中毒案再添受害人！北市21歲女肝指數破千 住院治療中

蘇花清水橋整個震斷！王國材：花東變孤島 搶修時程不樂觀

花蓮空軍基地傳災情！ F-16V戰機登機梯滑動刮傷機體

國科會偕清華大學團隊發表AI、VR創新運動科技

中央社／ 台北3日電

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

運動科技日新月異，國科會今天與國立清華大學資訊工程系舉行創新運動科技成果發表記者會，以AI運動影像分析和VR（虛擬實境）沉浸式平台，協助運動員訓練、強化戰術與賽事重播內容。

國科會今天與國立清華大學資訊工程系胡敏君教授團隊召開「以AI與VR創新運動科技研究成果發表」，協助籃球運動員進行情報搜集與訓練，以提升技巧、戰術和決策能力。

國科會工程技術研究發展處處長李志鵬表示，國科會長期推動基礎研究及運動科技創新技術，鼓勵學界與業界共同合作開發AI相關系統或產品。此次的運動科技研究技術成果發表，以籃球為例透過大量分析影像，與開發生成式模型，模擬出進攻方、防守方的真實情況。

國立清華大學資訊工程系教授胡敏君指出，團隊研發的AI運動影像分析技術可即時偵測重要事件如投籃、灌籃等，並分析運動員的動作技巧和採用戰術，協助運動員和情蒐人員有效率的標註比賽影片內容。

胡敏君進一步介紹，從賽事影片中重建物件的三維（3D）資訊，以任意視角重播賽事的內容，幫助運動員打造沉浸式VR模擬訓練環境、強化技巧與戰術認知，進而改善運動技能。

胡敏君表示，為了讓AI技術可以落地給一般大眾使用，與清華大學資工系教授朱宏國將技術延伸成立新創公司，針對行動裝置拍攝的移動視角籃球影片，研發精準即時的物件追蹤和投籃事件分析技術，能即時產生精彩事件剪輯與熱點分布，甚至製作具擴增實境特效的剪輯，進一步應用至廣告行銷。

胡敏君指出，除了籃球項目，團隊也和清大運動科技中心的跨校研發團隊合作，將技術擴散至輔助桌球、棒球、拳擊、射箭等運動的情搜和訓練；並補充，團隊積極培養資通訊領域學生跨域溝通，希望能了解不同運動領域的需求通點，開發對應的AI演算法與人機互動系統。

AI 清華大學 運動

延伸閱讀

0403花蓮大地震╱竹科成立緊急應變中心部分機台停機

NewJeans來台工作惹出大麻煩 拍攝團隊發聲道歉了

影／淡江大橋拚2025年底通車 陳建仁視察感謝團隊努力

培育博士級高階人才 國研院獲台積電捐高階半導體設備

相關新聞

台灣半導體史上最大收購案 文曄完成收購Future公司

IC通路大廠文曄 (3036)宣布，公司與旗下茂宣取得 Future Electronics Inc. 全部股分，並完成...

半導體風雲／台積電搶才加劇人才荒 明新科大「養魚計畫」深入東南亞獵才

為解決半導體產業迫切人才荒，企業覓才觸角轉向海外。明新科技近期攜手多家半導體大廠，幫廠商到越南、菲律賓和印尼等東南亞國家尋找高階人才，再依業者需求列入半導體學院開設課程，達到「入學即就業」的產學合作模式，引起半導體業界、政府有關機構和其他大學高度重視。 明新科技大學校長劉國偉接受聯合數位版專訪時表示，海外獵才雖然無法從根源解決台灣少子化帶來的人才短缺問題，卻是供應業界強龐大人力剛性需求的解方。...

台積竹科和南科均依作業標準進行疏散 正努力盤點和復機中

台灣於今（3）晨發生數起有感地震，台積電上午發布聲明表示，為確保人員安全，依公司內部程序部分廠區已進行疏散，工安系統正常...

921以來最大強震！群創啟動人員安全疏散、機台保護性停機措施

3日7:58許台灣東部海域附近發生芮氏規模7.2的有感地震，地震深度15.5公里，8:11又有6.5的強震及不斷發生的小...

ChatGPT擴大免費 AI股樂透 催動史上最大伺服器建置潮

OpenAI宣布即日起免註冊也能免費使用ChatGPT服務，業界看好因應用戶量激增，OpenAI將布建更多AI伺服器，催...

台股AI濃度最高公司AMAX 一家40年老系統廠如何在十年前就搭上輝達？

去年才返台上市的艾瑪斯科技（AMAX），AI營收佔比高達五成，居台股之冠。這家在矽谷成立40年的老公司，更是輝達首批GPU伺服器合作伙伴，甚至替微軟AI實驗室打造高性能伺服器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。