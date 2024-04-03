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台灣半導體史上最大收購案 文曄完成收購Future公司

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
文曄董事長鄭文宗（右）。圖／聯合報系資料照片
文曄董事長鄭文宗（右）。圖／聯合報系資料照片

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IC通路大廠文曄 (3036)宣布，公司與旗下茂宣取得 Future Electronics Inc. 全部股分，並完成交割，較市場預期早，此次也創下台灣有史以來最大的跨國併購案，達38億美元；文曄看好，此次收購Future後，將帶動公司成為一家真正的全球性通路商，位居全球前三大。

文曄指出，未來與Future合作將以台北和蒙特婁的雙總部架構，打造世界級的領導電子元件通路商，為所有利害關係人創造長期且永續的價值。此次收購對文曄成功轉型為全球一流企業具有重大里程碑意義，兩個高度互補的業務模式相結合，強化文曄在國際市場的領先地位，並通過充分發揮雙方的優勢和專業，提供完整覆蓋的全方位服務能力，為客戶和供應商提供更多價值。

文曄董事長及執行長鄭文宗表示，很高興歡迎 Future Electronics 團隊加入，他們與公司有相同的熱情，致力於為合作夥伴提供世界一流的服務。Future 擁有廣泛的供應商和客戶群以及專業的管理團隊和員工，期待與世界各地的所有優秀同事一起開啟文曄科技的新篇章。

Future 總裁及執行長Omar Baig說，兩家公司擁有共同的文化，並都充滿創業精神，這使得我們全球的員工能夠充分發揮其所長，作為文曄的一部分，將繼續執行長期策略，如同過去 56 年來一樣，持續為供應商和客戶提供最高水準的服務。

文曄目前已是全球排名前三的電子元件通路商，具備全球完整覆蓋的全方位服務能力，業務涵蓋亞太、美洲和歐洲等多個地區，此次透過收購 Future，將進一步強化在產業中的地位，成為真正的全球通路商，與400多家各主要技術領域的供應商合作，為全球逾 2萬5000家客戶組成的高度多元化客戶群提供服務。

併購 文曄

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