大甲媽祖繞境倒數 電信三雄擴充網路容量派300人護駕

大甲媽祖遶境進香將在4月5日晚間11點於大甲鎮瀾宮起駕，活動為期9天8夜，沿途橫跨台中、彰化、雲林及嘉義等四縣市，預計將吸引20萬信徒、300萬民眾參與，電信三雄已經預先將沿路行動基地台升級、擴充容量、增設臨時基地台、出動行動基地台，同時派出近300位工程人員監控網路狀況。

中華電信（2412）表示，積極參與媽祖遶境活動超過20年，從早期提供遶境巡迴服務車讓信眾免費手機充電服務，到與天眼衛星科技合作提供Hicloud雲端服務，透過手機APP即可隨時掌握大甲媽祖遶境進香定位資訊，讓民眾看見中華電信永遠走在最前面。

為確保大甲媽祖遶境進香期間廣大信眾人潮拍照上傳或是開直播等上網需求，除積極擴充遶境路線及周遭既有4G、5G基地台外，更派出8部行動基地台車機動架設且靈活支援各大宮廟、重要道路等現場人潮訊務需求，確保信眾繞境期間行動通訊不中斷。

中華電信強調，更針對大甲媽祖所停留的大甲鎮瀾宮、彰化南瑤宮、西螺福興宮、新港奉天宮、北斗奠安宮、彰化天后宮及清水朝興宮等地，動員超過上百位工程師在現場和遠端進行網路監控；除運用5G NR CA+4G 4CA及C-RAN高效能設備集中化等領先業界最新技術外，更結合AI分析網路高訊務人潮聚集熱區，遶境沿線共架設近20座4G/5G臨時基地台，以確保行動通信網路穩定運作，同時開啟基地台最新上傳波束成型（Beamforming）功能，有效提升用戶上網體驗。

台灣大（3045）表示，提前啟用清水區周遭的新基站、提供4G的5個頻段（700MHz、900MHz、1800MHz、2100MHz、2600MHz）及5G 100M（60MHz+40MHz）網路，此外，超過百位的工程師將在9 天8夜繞境期間，橫跨台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣四個縣市優化訊號。行動基地車也將進駐大甲媽沿途駐駕的宮廟共計340餘公里。

台灣大表示，整合擴充的網路容量將達到387%，滿足百萬信眾的行動通訊需求，此外，亦將於各大景點運用「智慧人流動態資源管理機制」，即時進行網路優化與障礙排除，提供最暢達穩定的網路服務，陪伴全台用戶歡度假期。

遠傳（4904）指出，遠傳在全台重要的民間信仰慶典不缺席，評估行動數據與語音需求，提前擴充沿途超過400站既有基站容量，出動4G、5G行動訊號車部署在大甲鎮瀾宮、煙火施放位置大甲溪橋、與沿途重要駐駕地點；活動期間將有超過百位工程人員全程待命；後端更有百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、障礙狀況排除等作業，以優質的網路，作為百萬信眾的最佳應援。

遠傳表示，大甲媽祖遶境進香活動被Discovery列為「世界三大宗教盛事」之一的，將從台中南下至彰化、雲林和嘉義，遠傳工程人員提前出動，完成橫跨四縣市的沿線基站容量擴充工程，並在熱門區域強化網路擴充，包含大甲鎮瀾宮、大甲水尾橋、大甲溪橋、彰化市南瑤宮、西螺大橋、西螺鎮福興宮、新港鄉奉天宮、北斗鎮奠安宮、彰化市天后宮、清水區朝興宮等沿途駐駕地點，方便信眾隨時開啟「大甲媽祖APP」跟轎、進行直播、視訊通話、拍照打卡分享盛況，完成深具意義的朝聖旅程。

此外，遠傳表示，今年推出全新「線上祈福點燈」活動，集結鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、新港奉天宮、西螺福興宮等全台10大香火鼎盛廟宇，除了提供點燈、補財庫、普渡植福服務，更精心挑選各式開運商品供信眾線上選購。慶祝媽祖遶境盛事，即日2日起開運商品全面88折，單筆訂單滿1800元再送「大甲媽祖平安三件禮」（限前20名）。

遠傳指出，這次更特別規畫「媽祖遶境區」，推出新港奉天宮、西螺福興宮媽祖聯名商品，原價1680元的「鎮宅、開運錢母擺飾」，只要88折1478元即可入手，再加碼送出搶手的「大甲媽祖遶境鑾轎壓轎金」；備受信眾青睞的「開運隨身御守皮套與金錢母」優惠價也只要439元。