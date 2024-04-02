鴻海MIH聯盟大將換人！股價如何反應？3年造車夢未來怎麼走？

3月30日，由鴻海（2317）主導成立的電動車開放聯盟MIH無預警宣布，自今（4月1日）起，將由鴻海電動車策略長關潤（Jun Seki）接掌執行長大位。與此同時，原任執行長的鄭顯聰，則在個人臉書及LinkedIn上發布動態，將前往掌管為客戶提供電動車解決方案的新創M Mobility。

MIH成立僅3年多，繼掌門人之一、前技術長魏國章於2022年離開聯盟後，如今另一大掌門人鄭顯聰也低調離職，一名知情人士證實，MIH曾對外承諾的造車計畫，同時將宣告終止。

MIH成立僅3年多，繼掌門人之一、前技術長魏國章於2022年離開聯盟後，如今另一大掌門人鄭顯聰也低調離職。圖／遠見記者蘇義傑攝

所幸4月1日鴻海的股價仍維持近期樂觀漲勢，仍未受到換人事件波及。但無論如何，這顆震撼彈，也象徵MIH最初想透過開放平台、集結國內外業者打造電動車的夢，並不如想像中容易。值得觀察長期變化：這背後發生什麼事？日後MIH聯盟又會怎麼走？

MIH曾喊出3年推3台概念車，如今破滅

回顧MIH成立的背景，2019年鴻海董事長劉揚偉上任後力推電動車事業，並於2020年10月宣布成立MIH，延攬有兩岸「汽車供應鏈教父」之稱的鄭顯聰掌管聯盟，目標是要集結供應鏈伙伴的力量打造開放平台，共同開發軟硬體及服務，以降低造車成本、縮短開發時間，截至目前為止，累計已超過2700家會員。

2021年，MIH從鴻海集團獨立成為財團法人，並在2022年底首度對外揭示「Project X 計畫」，規劃在2023年至2025年間分別推出三人座、六人座、九人座概念車，當成功推出最難的小車後，未來就可依客戶需求，以堆積木般的「模組化」方式，打造可用於智慧城市的物流車、貨車、醫療車等各式車款。

首款3人座概念車，確實如期在去年10月份於日本東京車展推出，MIH並宣布將其平台與技術授權給電動車新創M Mobility，後者將基於MIH的平台開發電動車，藉此加速在海外落地。

值得注意的是，這家M Mobility，其實是鄭顯聰個人的創業內容，也就是即日起他將掌管的新公司，但隨著鄭顯聰離開聯盟，知情人士透露，雙方的技轉關係將暫時停止。與此同時，鄭顯聰當年喊出的六人座、九人座概念車，也將不再推出。

背後原因之一，就包括MIH的方向，至今仍讓會員感到困惑。一名身爲MIH會員的零組件廠董事長便透露，MIH的運作長期沒有太大進展，會員也始終不清楚長遠方向，「這樣應該玩不下去。」他直言。

尤其，在近期電動車產業殺價競爭愈趨激烈的情況下，儘管MIH透露概念車獲許多企業客戶、商社詢問合作機會，但一直未有確切訂單，也成為發展的一項阻礙。

日後盼借助關潤經驗、人脈，往日本、東南亞搶商機

隨著關潤（右）兼任執行長，也代表MIH的組織定位將向鴻海集團靠攏。圖／遠見記者關立衡攝

如今隨著關潤兼任執行長，也代表MIH的組織定位將向鴻海集團靠攏。

關潤於去年農曆年後加入鴻海集團，過去在日本汽車產業擁有近37年經驗，包括擔任過雷諾─日產─三菱汽車聯盟、日本電產集團（Nidec）的高階主管。MIH則期許借助關潤在日本的經驗與人脈，將聯盟的方向拉回解決會員共同面對的問題、制訂電動車產業相關標準、協助會員拓展海外商機等。

「看起來算是讓聯盟回到它原來的位置，」知情人士表示，因MIH定位是非營利組織，過去的造車計畫讓各界感到困惑，如今拉回正軌、加速推動標準化規格，讓會員日後可各自拿著標準設計進行商業化，而非由MIH自己去做生意。

鴻海窗口則補充，聯盟不少會員都有做日本生意，關潤的角色有助強化台日雙方的深度交流，進一步來看，日後若能將日本技術結合台灣供應鏈力量，往需求蓬勃的東南亞、印度市場布局，將能搶攻更多商機。

曾讓鄭顯聰信心滿滿的造車夢，如今僅一年多便宣告破滅，凸顯在台灣打造造車生態系之不易。但日後在關潤帶領下的MIH能如何順利調整自身定位、加速產業發展，依舊值得關注。

(本文出自 2024.04.01《遠見》 網站，未經同意禁止轉載。)