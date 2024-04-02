倚天酷碁電動滑板車 躍升烏克蘭前三大品牌
隨著綠色消費及環保意識的增長，智慧移動亦是現下趨勢所向，宏碁（2353）旗下倚天酷碁（2432）著重環境永續與技術創新，旗下智慧微移動產品電動滑板車銷售全球各地，於2023年導入烏克蘭市場，即在上個月起躍升當地前三名，並持續深耕拓展品牌聲量。
倚天酷碁為主打綠色生活的消費者帶來不同的騎乘體驗，無論是戶外、日常行進或是娛樂用途，推出從專業越野級到輕量型的電動滑板車滿足多元市場的需求。此次，倚天酷碁成功取得在烏克蘭電動滑板車市場的銷售佳績，主要歸功於整合線上與線下的行銷活動，以及與經銷商的合作策略，讓旗下全新產品在一年之內就取得前三名的佳績。
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