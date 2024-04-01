緯創果斷退「印中」市場！施振榮坦言：非常了不起

代工大廠緯創（3231）近年持續調整旗下產品布局，除正式結束原先於中國大陸的iPhone組裝業務，連旗下印度組裝廠也在去年10月閃電出售，以1.25億美元賣給塔塔集團，而面對緯創這般大刀闊斧的改革，宏碁（2353）集團創辦人施振榮則直言，掌旗手林憲銘總能當機立斷做出最好的決定，這真的非常了不起。

施振榮表示，自己是從報紙上看到他棄守大陸工廠及印度工廠的消息，不禁打從心底的讚嘆「真是太了不起了」。他坦言，很多人認為都已投入這麼多的成本，這麼說放棄就放棄，不免會感覺浪費，但事實上能迅速的做出決定，才是作為一個合格經營者必須擁有的特質，透過適時的調整營運策略，將資源移到比較有發展潛力的地方，確實的達成「超前部署」，而林博士（林憲銘）就具有這項獨特領導能力。

據悉，林憲銘與施振榮同樣都是宏碁電腦的共同創辦人，施振榮表示，當初自己與美國、台中、高雄三個地區的夥伴攜手創辦宏碁電腦，美國由自己同學負責、台中則交由張光姚、而高雄就是由林憲銘帶領，當時光是高雄就有60%股權，也等於直接交由其全權作主，而當地除推動微處理機業務外、也將EDU80學習機導入教育，因此他們也是宏碁開疆拓土的元老級夥伴。

針對於緯創一系列的售廠佈局，外界也拿起放大鏡來逐一檢視，從緯創賣出旗下中國大陸廠區開始，一路到團隊去年10月左右經董事會一致通過的印度廠售廠案，正式拍板以1.25億美元（約合新台幣38.9億元） 出售印度子公司Wistron InfoComm Manufacturing（India）Private Limited（WMMI）100%股權予塔塔集團，並在極短時間內完成交割。