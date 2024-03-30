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MIH 聯盟新任執行長關潤 將促成跨國合作、深化日本交流

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

MIH電動車開放聯盟今（30）日宣布，由鴻海（2317）科技集團電動車策略長關潤（Jun Seki）在4月1日擔任執行長，加速智慧移動產業革新，推動建立產業標準，拓展更多商機。

供應鏈人士表示，MIH聯盟的成員除了台灣廠商，更有來自全球的企業參與，MIH持續國際化和多元化，讓聯盟不斷增加新想法和創新，關潤曾經派駐英國、美國、中國大陸、法國等地，具備多國的汽車設計、生產、製造、營運經驗，熟悉國際間汽車產業鏈運作。

外界預期，關潤擔任MIH聯盟執行長後，聯盟應該能加快與國際接軌，增加以台灣為基地的MIH國際能見度，促成更多的跨界國際合作。

日本一直是很重要的汽車市場，據了解，目前MIH聯盟大約有100多家日本會員，包括關鍵零組件、自動駕駛、創新材料等。關潤在去年鴻海科技日大會上，也有分析各國車用市場的趨勢，並且特別分析日本市場。如果MIH聯盟未來由他來帶領，預料跟日本產業的交流會越來越多。

MIH 日本 電動車 鴻海

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