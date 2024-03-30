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3G網路6月關閉 進入全VoLTE時代

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
經營廿年的3Ｇ電信系統在六月底退場，代表台灣將全面進入高音質4Ｇ通話（VoLTE）時代。記者曾學仁／攝影
經營廿年的3Ｇ電信系統在六月底退場，代表台灣將全面進入高音質4Ｇ通話（VoLTE）時代。記者曾學仁／攝影

ＮＣＣ（國家通訊傳播委員會）核准經營廿年的３Ｇ電信系統在今年六月三十日退場，電信三雄提醒用戶，民眾可以檢視自己所持的ＳＩＭ卡、終端設備是否支援VoLTE語音通話功能，如不支援此項功能，用戶可盡早更換，續約指定專案月租費最低一百四十九元起。３Ｇ時代的結束，也代表台灣將全面進入高音質４Ｇ通話（VoLTE）時代。

以往，民眾接聽行動電話來電時，訊號大多跳回傳統的３Ｇ語音系統；隨著台灣３Ｇ系統預定今年六月關閉，電信業者早已開通VoLTE功能，讓民眾可以使用VoLTE通話。

電信業者指出，運用VoLTE技術通話的好處有三，一是可以在高速上網的情況下，同時享受高通話音質，讓聲音更立體、話質更清晰；二是大幅縮短電話接通時間，最快只需一秒，三是支援室內WiFi打電話、發簡訊，在高樓、地下室等收訊不佳地區或國外都相當方便。

不只台灣，隨著行動通訊技術發展到５Ｇ，各國政府也陸續關閉老舊的２Ｇ、３Ｇ系統，美國目前已正式進入全VoLTE時代，日本電信業者Softbank也預定於四月十五日關閉３Ｇ網路，關閉３Ｇ網路已是國際趨勢。

關閉３Ｇ網路的另一個好處是基地台可節電。電信業者指出，２Ｇ、３Ｇ、４Ｇ、５Ｇ都是獨立的系統，只要關掉其中一套系統，就可以省下不少電力，同時也可省下高昂的系統維護成本。

根據台灣大哥大遠傳電信計算，關閉３Ｇ系統之後，每年將可省下約九千萬度至九千四百萬度用電，減少約四萬五千噸至四萬七千噸的碳排量。

中華電信表示，自二○一七年起即為３Ｇ的平順退場超前布局，如今，在４Ｇ、５Ｇ網路涵蓋完善的基礎下，台灣民眾早已大量移轉至４Ｇ、５Ｇ網路，傳統行動語音亦逐漸為網路語音通話所取代，３Ｇ網路也能順勢功成身退。

台灣大哥大從二○一六年起，即倡議網路基礎建設共頻、共網、共建，以達到最佳的節能減碳效益，去年底併入台灣之星後，台灣大已進行基地台整併，加上近期又將關閉３Ｇ網路，預估每年最高可省下約兩億度電；原本的３Ｇ頻段將視需求轉做４Ｇ或５Ｇ使用，將可強化用戶上網體驗。

因應３Ｇ系統關閉，遠傳二○二二年率先業界提供４Ｇ、５Ｇ用戶VoLTE服務免月租費優惠，引發市場熱烈回響；今年二月再領先業界推出VoLTE國際語音警示，也是各家電信業者啟用國際來話語音警示以來，唯一涵蓋VoLTE來話的電信業者。

VoLTE 台灣大哥大 遠傳電信

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