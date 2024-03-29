鴻海集團成立50周年 首辦永續獎

鴻海（2317）集團29日在深圳龍華科技園區舉行首屆「鴻海富士康永續獎頒獎典禮暨高峰圓桌論壇」，作為集團成立50周年，內部年度系列活動之一。此次永續獎旨在表彰集團內部於永續發展領域，作出卓越貢獻、推動ESG理念的個人和團隊。除了頒發獎項外，同時也舉辦高峰圓桌論壇，邀請到集團環保長洪榮聰、人資長夏國安、稽核長趙曉慧等，集團ESG各領域負責人，與事業群主管和永續夥伴共同凝聚集團ESG願景，目標的創新解決方案和發展方向。

「這是鴻海在永續發展上的重要里程碑，感謝全體同仁們在ESG工作中的積極參與和貢獻！」集團董事長劉揚偉也透過線上影像，向所有入圍者表達鼓勵，「落實ESG不只是為了社會、也是為了我們自己、以及我們的下一代。我們一定要一起努力，把ESG的觀念深入到我們每一個人的DNA裡面，共同為『永續經營＝EPS＋ESG』的目標努力」。

自去年12月「鴻海富士康永續獎」開始徵件活動後，主辦單位永續推動辦公室總共收到來自中國大陸、東北亞、東南亞、歐洲、印度、美洲地區共285份參賽稿件，經過內外部專家的嚴格評審，最後總共有71個參賽者/單位成功入圍。入圍名單３月初在集團內部正式公告，並在3月29日下午於龍華園區C4大禮堂舉行頒獎典禮，共有數百位同仁海外連線或實體參與。

本次活動獎項分為永續金曲獎、永續明日之星獎、永續貢獻獎、永續點子獎、永續傑出案例獎、CSR KPI績效獎、BEST ESG LEADER等，最後總計頒發44個優秀獎項。這些獎項不僅是鼓勵每一位鴻海同仁、單位在ESG推動上的熱情與創意成果，也藉此激勵各事業群及各地區持續發揮「分享、合作、共榮」的精神，為鴻海的全球永續發展樹立優秀標竿。

在入圍項目中，以傑出案例獎為例，包括中央稽核單位的反漂綠風險評估模式、中央資訊的ESG目標管理系統、FIH在越南富山的永續廠房規劃、Fii在環境績效提升的解決方案都獲得不少專家評審的肯定。包含其他入圍案例內容，未來都會成為集團海內外事業單位、子公司借鏡參考的範例，透過分享交流藉此加速各類ESG專案的推動。

鴻海勇於承擔企業的社會責任，並主動承諾且積極推動落實目標，2022年正式制定了六大ESG策略以及32項長程目標，同時針對E（Environmental環境保護）、S（Social社會責任）、G（Governance公司治理）三個領域成立專責單位來推動，以確保目標能逐步落實。截至2023年底為止，集團的長程目標已有半數提前達成。

今年是集團第一屆的永續獎競賽，邀請全球24個國家地區，205個廠區共襄盛舉，期望透過這個活動，讓參與者、觀禮者與相關的利害關係人，能更瞭解集團內各單位，在聯合國推動的永續發展17項目標 SDGs與ESG方面的努力與作為。在好還要更好的原則下，鴻海未來將不斷複製成功經驗，與各界攜手合作，共同實現永續發展的目標，為社會和環境帶來正面的影響。