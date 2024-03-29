台灣大哥大6月30日汰停3G 用戶免費更換 VoLTE SIM 卡

台灣大哥大（3045）表示，自2016年起倡議網路基礎建設共頻、共網、共建，以達到最佳的電信業節能減碳效益後，已規劃於2024年6月30日關閉3G網路，並經國家通訊傳播委員會核准，加上整併雙網後，每年最高可省下約2億度電，語音通話也將改以4G語音服務（VoLTE, Voice over LTE）替代。

台灣大表示，迎接此一全新節電時代來臨，自2023年初即鼓勵用戶，可於台灣大myfone門市免費更換支援4G語音服務（VoLTE）的SIM卡，並推出續約專案最低月付149元起，即可零元帶走Motorola e13、Hugiga V8等多款支援4G語音服務（VoLTE）手機。6月30日關閉之後，台灣大原3G網路的2100MHz頻段將視需求轉做為4G或5G使用，提升頻寬之後，更可強化用戶上網體驗，享受VoLTE高音質通話服務。

台灣大指出，3G網路關閉，語音通話將改以4G語音服務VoLTE替代，用戶可享受清晰高音質的語音通話服務。台灣大保障用戶權益，已陸續協助用戶主動開通VoLTE，尚未開通之用戶，可自行透過門市/客服/台灣大客服APP開通。同時，用戶使用VoLTE服務，也需確認持有的SIM卡與手機，是否支援VoLTE技術。若SIM卡不支援VoLTE，台灣大提供用戶至門市免費換卡，預付卡用戶還可以獲得國內通話費300元(新卡生效次月20號贈送)。

針對尚未使用VoLTE 手機且符合續約資格的月租型用戶，台灣大表示，推出續約換機優惠，申辦指定專案月付149元起，就能以專案價零元帶走支援VoLTE的4G手機，包括Motorola e13、Hugiga V8等機款。同時，提供尚未更換VoLTE手機的用戶，單購指定機款享最高折5,000元優惠。

台灣大強調，將定期傳送簡訊，提醒尚未更換具VoLTE功能SIM卡和手機之用戶，可盡速至門市或致電188客服人員，洽詢相關配套處理作法。VoLTE詳細資訊可至台灣大官網「3G網路關閉專區」查看。

考量關閉3G語音網路為國際技術發展趨勢，有助提升頻率使用效率，並減少碳排放促進環境永續，國家通訊傳播委員會（NCC）於今年3月6日決議，核准三家電信事業於今年6月30日關閉3G語音網路。

台灣大指出，汰停3G，以及去年底關閉台灣之星3G，每年將省約9,400萬度用電，約減少4.7萬噸碳排，同時，台灣大合併台灣之星後，進行4G/5G雙網整併，包括拆遷重複4G佈建站點，導入採用智慧節能設備、運用AI降低電量等作法，營運過程中，大幅降低用電量；若以長期潛在節電量計算，對比兩家公司電信基礎建設各自運作，每年共可節省用電高達約2億度，換算減碳量高達10萬噸，相當於258座大安森林公園年吸碳量，加速邁向2050淨零排放目標。