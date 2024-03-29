電電公會攜8家產業協會 組「AI創新應用聯盟」

近年來，由於全球高科技不斷地演進加上產業積極邁向數位轉型之際，催生了人工智慧（AI）的發展與應用，AI的巨浪來襲正在重塑全球科技產業的發展，其影響力預計在未來十年將達到前所未有的高度。電電公會為因應AI應用對產業影嚮，29日也宣布，攜手8家產業協會，共組「AI創新應用聯盟」，一同凝聚產業動能、推動AI應用。

根據Precedence Research預估，AI市場在未來十年將有強勁增長，2030年全球的AI產值預計將從1,000億美元達1兆5,910億美元，比現在高出近20倍產值。AI的應用範圍包括從病理診斷到患者護理和治療計畫的制定等，AI技術的進步不僅提高了自動化水準，還促進了創新，從而在各行各業中創造了新的價值和機會。

電電公會今日為凝聚產業動能、推動AI應用，在總統府沈榮津資政見證下，特聯合台灣人工智慧晶片聯盟(AITA)、國家生技醫療產業策進會(IBMI)、台灣雲端物聯網產業協會(CIAT)、中華民國資訊軟體協會(CISA)、智慧產業電腦物聯網協會(ICAA)、光電科技工業協進會(PIDA)、台灣資通產業標準協會(TIACS)等計8單位於2024年3月29日共同倡議支持「AI創新應用聯盟」(AIIA)。

電電公會指出，AI人工智慧的應用範圍十分廣泛，涵蓋了從日常生活中的智慧裝置到高端科技領域的創新應用，如AI透過複雜的演算法來分析數據做出駕駛決策，加速智慧自駕車的發展、智慧家庭透過整合AI技術，將家庭設備連接成一個智慧化、自動化的系統，從而提高生活品質和便利性、智慧城市利用AI技術來提升城市管理的效率和居民的生活質量、智慧工廠通過整合AI技術在預測性維護、質量控制、生產流程優化實現製造過程的自動化、數位化和智慧化、在智慧醫療領域。