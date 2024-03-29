3G落日倒數！中華電信、NCC 產官協力 6月底關閉3G網路

順應國際行動通信演進趨勢，中華電信（2412）表示，為3G網路的平順退場已準備多年，並獲主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）核准於2024年6月30日前關閉已服務約20年的3G網路，相關頻率與基地台站點資源將轉供5G使用，促進頻率資源高效使用，提供民眾更好的行動上網體驗、音質更佳的VoLTE語音服務；同時，汰除低能效的3G基地台，全民齊心環保減碳愛地球，實踐節能永續理念。

中華電信指出，感謝通傳會3月28日邀請相關行政機關、消保團體及各縣市政府，舉辦宣導「關閉3G網路事宜」會議，透過公私協力對民眾強力宣導3G網路關閉事宜，提醒民眾進行手機體檢，更換使用支援VoLTE之終端設備，期能平順推動，讓台灣早日邁向低碳高速寬頻的行動通訊時代。

中華電信指出，回顧台灣2017年關閉2G網路的成功經驗，在4G及5G網路涵蓋今已相當完善、智慧型手機普及的基礎下，台灣民眾使用行動數據已大量移轉至4G、5G網路，傳統行動語音亦逐漸為網路語音通話所取代，3G網路也能順勢功成身退。

中華電信表示，自2017年起即為3G網路的平順退場超前布局，當年就開啟VoLTE語音通話服務，2018年1月起所有上架銷售手機皆具備VoLTE功能，並自2022年12月率先提供全網客戶免月租開通VoLTE服務。期間，中華電信積極建設，不斷提升4G、5G高品質網路普及涵蓋，戮力提升用戶使用體驗。

為維護目前還依賴3G網路的用戶權益，中華電信表示，透過多元管道通知3G網路將於113年6月底關閉訊息，宣導民眾檢視所持SIM及終端設備是否支援VoLTE通話功能，並提供多元費率及購機優惠方案供用戶選擇，協助用戶提升服務體驗並做好升級準備。