AI 取代真人？施振榮駁：「人」才有智慧、機器只有智能

近年國內外各大業者不約而同的朝 AI 領域布局，暢享最新題材帶來的利多，連台鏈電子代工五哥也無一例外，各自在 AI 方面收穫滿滿、消息不斷；但隨著應用面大增，也有民眾開始擔心「工作被 AI 取代」的可能性。對此，品牌大廠宏碁（2353）創辦人施振榮今（29）日指出，事實上只有「人」才有智慧，而機器是靠人給予才能有智慧，因此無論如何，AI 都無法完全取代真人。

市調機構報告顯示，2025年全球智慧聯網（AIoT）應用產值將達11.1兆美元、AI 技術力拼2030年前達13兆美元產值。施振榮表示，近日 AI 的討論熱度激增，不過大家似乎尚未釐清到底 AI 是智慧、還是智能？他指出，事實上 AI只能稱之為「智能」，他們沒有「智慧」，只有「人」才有智慧，不過他坦言，結合 AI 的技術後、硬體它們的智能，就比我們強很多。

根據瑞士洛桑管理學院（IMD）最新發布2023年世界人才排名調查報告顯示，新冠疫情影響長遠，全球大多數地區人才競爭力尚未恢復至疫情前水準，台灣受到景氣趨緩、多項指標信心疲弱等影響，導致整體排名較去年下滑1名，且受到全球景氣下行影響，部分經濟體的商業信心呈現變動，在全球64個經濟體的競爭中，僅能排在第20名，名次已連2年退步。