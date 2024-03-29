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AI 每年成長十倍 鄭文燦：將帶動下一波工業革命

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
電電公會歡慶75週年。記者吳康瑋／攝影
電電公會歡慶75週年。記者吳康瑋／攝影

隨著 AI 技術的快速發展，全球也逐漸意識到 AI 人工智慧技術帶來的技術革新，而行政院副院長鄭文燦今（29）日受邀出席電電公會75週年大會時指出，台灣已成為 AI 發展的中心、這也讓大家感到非常振奮，事實上 AI 每年都會有至少十倍的成長，自己堅信這將帶來「下一波工業革命」的到來。

人工智慧（AI）技術的迅速發展正在全球範圍內引發轟動，其在各個產業中展現出的潛力令人矚目。台灣擁有全球領先的 ICT 產業地位，並擁有健全的供應鏈優勢。面對 AI 技術帶來的機遇，並促進跨產業間的交流與合作，「電電公會」於今（29）日攜手台灣人工智慧晶片聯盟、國家生技醫療產業策進會攜手合作，共同舉辦「電電公會75週年慶產業高峰論壇」，而鄭文燦也代表行政院現身與會。

鄭文燦指出，隨著世界認識到 AI 對產業發展的貢獻，各大企業也都得到很多訂單，隨著技術的廣泛運用，大家也逐漸意識到台灣的重要性，而台灣擁有龐大的 ICT 技術，因此搶得先機，也將市場版圖形塑完成，至於該如何掌握當前的優勢，提升自己的不可或缺性、走在世界前面，則是另一大課題。

他強調，現階段各方技術都已經落地了，不過大家仍有發現一些問題，不僅 AI 晶片、技術成本都蠻貴的，而且在實際操作時，也很耗電、還有衍生出來的散熱問題，這些效益障礙都是必須要克服的，目前台灣相較其他國家而言，已握有更多的優勢，自己呼籲由政府、企業雙方協力，一起投入 AI 技術的革新，他強調「AI 可以帶動全產業的發展」。

行政院副院長鄭文燦。記者吳康瑋／攝影
行政院副院長鄭文燦。記者吳康瑋／攝影

AI 人工智慧 鄭文燦

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