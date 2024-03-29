泰國市場恐將飽和？金寶高管揭「這產業」存有最後商機

近年全球供應鏈面臨巨大變化，而老牌電子大廠金寶（2312）作為最早跨足東南亞的業者，則瞄準泰國市場的龐大商機，以子公司泰金寶成功搶進。面對實際市況，金寶副總游乃溥透露，泰國目前各類型的需求原則上都已成熟，不太會有缺乏的狀況，惟有「鐵件」產業還有空間、商機可以發展，至於電鍍加工則因為高污染的問題，相對就不會被高度開放。

隨著全球經貿環境快速變化，新南向國家已成為資通訊電子產業投資布局的重要選擇，自2016年政府推動新南向政策以來，泰國亦是臺灣推動新南向政策中的重點國家及國際經貿合作夥伴，而泰金寶不僅是目前泰國最大的電子製造服務公司，更已於2001年完成在地上市，自創立以來走過30個年頭，擁有豐富的製造經驗，旗下產品質量及先進自動化製造服務，享有盛譽。

根據泰國投資促進委員會（BOI）統計，2023年臺灣企業申請BOI投資優惠政策總計94個項目，總投資金額達546億泰銖，位居泰國外國投資第5大來源國，較2022年增長24.87%，足見泰國已是台商投資重點國家，尤其是在 PCB、電子零組件、電動車等領域的投資有顯著增長，顯示台泰之間密切的經濟合作。不過外界也擔憂現在才搶進，是否會太晚。

金寶副總游乃溥近日受邀分享泰金寶集團在泰國投資經驗，而針對外界的擔憂，游乃溥指出，每個產業系統商的需求都有所不同，不過就我們自己的需求來看，至少在「鐵件」產品上的加工都還是存有發展空間，至於在PCB產業方面，由於近年廣達（2382）、英業達（2356），甚至鴻海（2317）都已前來設廠，因此整體需求已慢慢舒緩，目前主要還是在「鐵件」方面最有發展空間。

據悉，泰國是東協國家的中心，具有非常重要的戰略地位，且是東南亞及東協成員國當中第二大的經濟體，其總值五千多億的經濟規模在東協國中僅次於印尼，依據泰國國民經濟與社會發展理事會辦公室（NESDC）報告，服務業占泰國國內生產總值（GDP）的比重最大，其他主要產業包括電子電機、汽車製造、食品加工、水產加工等。

事實上泰金寶作為集團內負責布局泰國市場的重要子公司，不僅是金寶第一個規模化的海外生產據點，也是泰國當地最大的台商，而公司在碧武里設有工廠，主要幫國際品牌大廠生產硬碟和印表機，並且泰金寶在當地已擁有高達12座工廠，每年來自泰廠的營收貢獻，已佔整體的六成之多，去年12月營收達去年100.61億元，月減25%、年減18.2%，累計全年營收 1346.91億元。

展望未來，泰金寶總經理鄒孔訓則指出，目前旗下已加入毛利率較高產品，且泰金寶導入大量自動設備降低成本，並精簡管銷費用，展望2024年泰金寶會享受到策略合作的綜合效益，而2023年獲利表現相較2022年將有相當幅度的成長。他強調，泰國新廠將從今年第1季底啟用，公司在集團扮演海外製造布局角色，與夥伴仁寶（2324）及康舒（6282）有多項合作。

針對泰國布局進度，金寶總經理陳威昌指出，今年來到第一季，我們發現實際的情況，已經比我們當初作預算時的預估還要好很多，因此預估今年會與往年一樣，維持「下半年比上半年好」，在市場觀察到的「china+1」逐漸變成「china+N」，而我們在海外廠區泰國、墨西哥，擴建的新廠，都已經開始有小量的生產，在2024年兩個廠區都會有產出。