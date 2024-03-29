台灣錢淹腳目現象 謝金河：建商正在兵肥馬壯的路上

財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發表「建商正在兵肥馬壯的路上」一文，他表示，過去幾年政府使盡全力打房，這次選舉期間房價太高，造成年輕選民的失落，房價上漲幾乎成了眾矢之的。不過，台灣今年錢潮湧現，建商在政策打壓下，似乎愈打愈強壯。

這個台灣錢淹腳目現象，謝金河表示，最直接的原因是，2019年之前台灣人賺到錢，很多人會把錢滙到中國大陸，有的人去買樓，有的投資深圳、上海、香港的股票，或是投資人民幣相關資產。現在不但不會把錢匯去，而且還會千方百計把錢匯回來，這是2020年起台灣銀行業每年存款平均一年暴增4兆台幣的主因。

台灣錢多到什麼程度？謝金河表示，最近中信金的財富報告顯示，台灣有10億以上的高資產人士超過7000人，這一群高資產人士擁有超過15兆的財富。另一個指標是法拉利超跑，去年在台灣售出超過1300輛，成長一倍。賣法拉利的老闆透露，有很多企業主詢問買一架私人飛機要花多少錢、一年要多少維護費？

謝金河表示，錢多效應也衝擊房市，他把營建業仔細看一下，赫然發現在政策打壓下，營建業愈打壓愈茁壯，很多大家不注意的營建股股價漲幅驚人。

過去一年來全球的焦點都在Ai，台灣股市的焦點都在台積電，謝金河表示，今年台積電從593元漲到796元，漲幅34.23%，台灣的電子分類指數上升19.46%，半導體分類指數上升27.4%，但營建公類指數卻從346.9拉升到481.09，漲幅38.68%，「這比半導體、電子股的漲幅都大，甚至超過台積電！這是市場上大家很少注意到的現象」。

他說，這些年國際媒體經常恐嚇兩岸戰爭，台灣經常被形容是地表上最危險的國家。但嘴巴說說，鈔票卻在不知不覺中紛紛跑回台灣，這個錢多效應會撞擊到台灣更多的層面。