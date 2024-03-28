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輝達AI晶片H200 創MLPerf的Llama 2基準測試紀錄

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

輝達（NVIDIA）身為當前的AI霸主，28日宣布該公司在業界標準測試中提供了世界上最快的生成式AI推論平台。

在最新的MLPerf基準測試中，NVIDIA TensorRT-LLM這個可加速和簡化大型語言模型複雜推論工作的軟體，將GPT-J LLM上的NVIDIA Hopper架構GPU效能較六個月前提高近3倍。

在輝達H200 Tensor核心GPU上運行的TensorRT-LLM，在MLPerf 迄今為止最大規模的生成式AI測試中，提供最快的運行推論效能。

新的基準測試使用Llama 2的最大版本，Llama 2是最先進的大型語言模型，包含700億個參數。該模型比9月基準測試中首次使用的GPT-J大型語言模型大10倍以上。

記憶體增強型H200 GPU在MLPerf首次亮相時，使用TensorRT-LLM每秒產生高達31,000個詞元，創下MLPerf的Llama 2基準測試紀錄。

輝達指出，現在已提供 H200 GPU供客戶測試，並將於第2季出貨。H200 GPU很快將由近20家系統製造商和雲端服務供應商提供。H200 GPU包含141GB高頻寬記憶體HBM3e，與H100 GPU相比，記憶體增加76%，運行速度提高43%。

輝達表示，Hopper GPU 在最新一輪MLPerf產業基準測試中，橫掃了所有AI推論測試。MLPerf的測試透明且客觀，因此使用者可以依靠結果做出明智的購買決定。而輝達的合作夥伴參與 MLPerf ，是因為他們知道這對客戶評估AI系統和服務來說是一個很有價值的工具。

這次在NVIDIA AI平台上提交結果的合作夥伴，包括華碩（2357）、思科、戴爾、富士通、技嘉（2376）、Google、慧與科技、聯想、微軟Azure、甲骨文、雲達科技、美超微、VMware和緯穎（6669）。

AI GPU 輝達

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