快訊

寶林茶室案死者驗出米酵菌酸…專家指下毒機率降低 再揭後續1關鍵重點

林憲銘揭緯創發跡起源 品嚐「這甜品」竟造就千億營收

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）近年受到AI人工智慧的加持，整體表現繳出亮麗成績單，也被外界視為「AI伺服器市場」的最大贏家，而緯創董事長林憲銘今（28）日現身陽明交大參加「名譽博士學位」頒授典禮，首次向大家揭曉，自己當初還待在宏碁時，白手起家建立「緯創」前的一段故事。他直言，自己最初進入宏碁時，完全想像不到如今市場的盛況。

林憲銘分享，自己1981年時還任職於宏碁，並待在台中DMS部門打拼，有次聽說到台中一定要吃一碗綠豆冰沙，便與同事一起去品嚐，而當時兩人一口接著一口，感受冰沙慢慢融化在嘴裡的同時，也一邊討論著，未來到底該何去何從，當時冰沙融化到喉嚨後，也就此激發出自己一個未曾嘗試過的新想法。

林憲銘表示，自己與夥伴從冰融化成水的概念，聯想到透過「換股」的方式，邀請周圍的人加入，並將此成本變成母公司的一部分，相當幸運自己四周的朋友們，剛好也都願意給自己機會，因此他在2001年獨立出來之前，不斷累積成立緯創的資本，最終才一步一步的成長發展至今。

因此以源頭來說，緯創的前身也可以看作宏碁1981年成立的DMS部門，而林憲銘埋頭苦幹、打拼數年時光，直至2001年5月30日才獨立出來，並由林憲銘出任董事長暨總經理。他坦言，緯創初期資本額僅有9億元，是經過他多年的努力，才能成長到今天的地位，搖身一變成長為全球第七大ODM廠商，甚至去年營收更達到8,670億元的規模，表現相當驚人。

對此，施振榮作為林憲銘的老長官，今日也現身會場並直言，林憲銘從創立緯創集團開始，從最初開始他就獨自扛下許多責任、付出滿滿的努力，如今緯創在台灣可以說是「佔有最有利的地位」。他也向現場來賓分享，林憲銘甚至連「緯創」這個名字，都是他自己從頭開始發想，他真的非常了不起，並成功打造所謂的「微笑曲線」。

緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

AI 宏碁 緯創

延伸閱讀

AI應用愈來愈多 緯創林憲銘：一定要在這波裡面找對合作夥伴

緯創獲三大法人同步轉買、激勵股價回春 尾盤漲2.99%

不止電子業遇到！緯創董座林憲銘曝「這危機」將至 全市場產業將面臨

見證林憲銘獲獲獎！施振榮曝「緯創」名字是他從頭發想 1句話全場掌聲雷動

相關新聞

全球PC龍頭驚傳裁員！勞動部證實聯想台灣分公司提大量解僱計畫書 近百人將丟飯碗

科技業再傳裁員！繼戴爾（Dell）後，今傳出全球PC龍頭聯想（Lenovo）台灣分公司近期也啟動一波裁員，今年至今累計裁...

林憲銘揭緯創發跡起源 品嚐「這甜品」竟造就千億營收

代工大廠緯創（3231）近年受到AI人工智慧的加持，整體表現繳出亮麗成績單，也被外界視為「AI伺服器市場」的最大贏家，而...

AI應用愈來愈多 緯創林憲銘：一定要在這波裡面找對合作夥伴

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘28日獲頒國立陽明交通大學名譽博士學位，談及AI應用，他表示，隨著AI應用愈來愈多，...

GOLF學用接軌聯盟產學攜手推課程評鑑 供大學生接軌職場

線上學習的時間、地點自由彈性，即便進入到與病毒共存的後疫情時代，已然成為人們進修的常態，也引爆了線上課程的蓬勃發展，根據...

緯創董座林憲銘獲頒陽明交大名譽博士 談台灣競爭力關鍵

緯創資通董事長林憲銘今天下午獲頒陽明交大名譽博士，表彰其對高科技產業及社會帶來的重要貢獻，宏碁創辦人施振榮也親臨會場表達...

給學生的創業建議 緯創林憲銘：要先有這DNA

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘28日獲頒國立陽明交通大學名譽博士學位，對於給學生的創業建議，他說，首先要確定自己有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。