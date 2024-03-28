林憲銘揭緯創發跡起源 品嚐「這甜品」竟造就千億營收

代工大廠緯創（3231）近年受到AI人工智慧的加持，整體表現繳出亮麗成績單，也被外界視為「AI伺服器市場」的最大贏家，而緯創董事長林憲銘今（28）日現身陽明交大參加「名譽博士學位」頒授典禮，首次向大家揭曉，自己當初還待在宏碁時，白手起家建立「緯創」前的一段故事。他直言，自己最初進入宏碁時，完全想像不到如今市場的盛況。

林憲銘分享，自己1981年時還任職於宏碁，並待在台中DMS部門打拼，有次聽說到台中一定要吃一碗綠豆冰沙，便與同事一起去品嚐，而當時兩人一口接著一口，感受冰沙慢慢融化在嘴裡的同時，也一邊討論著，未來到底該何去何從，當時冰沙融化到喉嚨後，也就此激發出自己一個未曾嘗試過的新想法。

林憲銘表示，自己與夥伴從冰融化成水的概念，聯想到透過「換股」的方式，邀請周圍的人加入，並將此成本變成母公司的一部分，相當幸運自己四周的朋友們，剛好也都願意給自己機會，因此他在2001年獨立出來之前，不斷累積成立緯創的資本，最終才一步一步的成長發展至今。

因此以源頭來說，緯創的前身也可以看作宏碁1981年成立的DMS部門，而林憲銘埋頭苦幹、打拼數年時光，直至2001年5月30日才獨立出來，並由林憲銘出任董事長暨總經理。他坦言，緯創初期資本額僅有9億元，是經過他多年的努力，才能成長到今天的地位，搖身一變成長為全球第七大ODM廠商，甚至去年營收更達到8,670億元的規模，表現相當驚人。