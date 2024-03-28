AI應用愈來愈多 緯創林憲銘：一定要在這波裡面找對合作夥伴

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘28日獲頒國立陽明交通大學名譽博士學位，談及AI應用，他表示，隨著AI應用愈來愈多，很多新應用、新競爭都會出來，「我們一定要在這波裡面找對合作夥伴」。

在場學生向林憲銘提問，AI在學術界與業界的各層面應用上，有什麼樣的差別？林憲銘則回應，自己不是AI專家，只是運氣不錯，剛好抓住大咖的尾巴、乘風而起，能不能繼續飛還要再努力。

對於未來AI發展趨勢，他表示，從企業內部經驗已觀察到，導入AI應用有絕對的必要性，鼓勵大家透過AI工具，有效提升能力，若企業無法善用AI力量，將人均產值翻倍，很難應付如此龐大的市場商機與科技的進步。

林憲銘認為，目前產業界運用AI，都是用AI解決已經知道未知，但若從科學角度來看，AI未來最大的貢獻是有能力找到「未知的未知」，解決更多不可能的事。