GOLF學用接軌聯盟產學攜手推課程評鑑 供大學生接軌職場

線上學習的時間、地點自由彈性，即便進入到與病毒共存的後疫情時代，已然成為人們進修的常態，也引爆了線上課程的蓬勃發展，根據資策會近年所做的《台灣智慧學習產業產值調查報告》指出，台灣線上學習市場光是教學內容的年產值就高達577.8億元。

龐大商機下，又以企業用戶需求最為大宗，企業大量地投入資源製作數位化學習教材，包含產業趨勢、程式語言、人力資源、財務、行銷、外文學習等多元化課程，希望透過豐富的內容，推動內部員工自主學習，提升人才競爭力。

企業課程比照學界標準 優化進修資源助攻未來人才

由友達光電（2409）、仁寶電腦（2324）、緯創資通（3231）三大企業領軍的 GOLF 學用接軌聯盟（Gap of Learning & Field），目前有超過 50 家企業、50間大學響應加入，企業透過聯盟的線上課程平台，免費提供內部培訓線上課程資源給全台在學生，只要擁有學生證，以學校帳號註冊登入，超過450堂的課程全部0元免費上！緯創資通副董事長暨 GOLF 聯盟理事長黃柏漙表示，期望透過課程資源的分享，能夠縮小學用落差，創造產業與學界雙贏。

GOLF聯盟成立社團法人至今即將邁入第四年，為提升課程品質以提供學生更多優質內容，聯盟中主要負責教育課程委員會的友達與北科大，共同攜手建立起GOLF 課程平台的評鑑機制。友達人資長郭俊男指出，課程評鑑的重點在於課程內容是否符合學用接軌，並且能夠透過業界實務案例與課堂知識經驗做連結，引導學生專業知識養成。台北科技大學副校長任貽均表示，評鑑同時納入現有學生會員的滿意度調查做為參考依據，了解學生對課程理解吸收的程度，作為未來優化的參考。

首次的課程評鑑，邀請來自台大、台師大、清大、北醫等校的教授擔任評鑑委員，其中敏捷指標企業新加坡商鈦坦科技的Scrum敏捷學程最受到評鑑委員肯定，推薦作為企業會員未來製作課程的觀摩典範，鈦坦科技透過與緯育TibaMe合作線上課程將敏捷的運作方式，以符合目標學習者的程度授課，讓學生能系統性地一步步養成產業知識，實際達成學用接軌的作用。

實體課程結合GOLF資源混成學習 學用合一提升職場即戰力

產業界慷慨相授的課程資源，成為了教育現場最有力的支持，北科大、成大、高科大、雲科大、大同大學、金門大學、長庚大學、明新科大共 8 所學校，就將學校現有的實體課程，與 GOLF 線上課程混成學習，發揮虛實融合的教學優勢，讓學術理論搭配產業知識，成為學用合一的職場即戰力。

同為聯盟企業成員的104人力銀行，近期發布的《2024年大學品牌力》報告，邀請企業用十大指標評比國內120所大學的品牌力，企業相對重視的前四大指標為：職務能力、未來能力、產學力、以及性格優勢，其中有三項為軟實力，104人力銀行職涯教育長王榮春觀察，因軟實力是驅動硬實力的基礎，面對 AI 崛起快速變動的職場環境，企業最在乎人才的「主動積極」，新加坡商鈦坦科技總經理暨 GOLF 聯盟副理事長李境展表示，GOLF 聯盟期望能夠持續產學攜手，提供軟、硬實力兼備的課程資源與實習機會，讓人才畢業後能順利接軌、一展長才。