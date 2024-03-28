給學生的創業建議 緯創林憲銘：要先有這DNA

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘28日獲頒國立陽明交通大學名譽博士學位，對於給學生的創業建議，他說，首先要確定自己有創業的DNA，所謂的創業DNA即為「本身性格較不安於室」。

對於在場學弟妹提問，大學生活還需培養什麼樣的經歷，林憲銘則引輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳先前到史丹佛大學演講時所言，「希望學生有機會經歷更多的困難與挫折」，要學習走出舒適圈，未來在社會上才能更有韌性。

林憲銘並說，大學時期這四年，是人生中思想最蓬勃發展的四年，應把握機會好好拓展眼界，不要只懂科技、不懂人文。

至於給想創業者的建議，林憲銘則認為，要確定自己有想創業的DNA，而所謂的DNA是「本身性格就比較不安於室」，除此之外，創業會有很多夥伴共同參與，如何處理「人」的問題也是一大關鍵，要能與人有效溝通。

林憲銘獲頒陽明交大名譽博士，包括宏碁創辦人施振榮、緯穎董事長洪麗甯、緯創總經理林建勳、聯電榮譽副董事長宣明智、凌陽董事長黃洲杰、義隆董事長葉儀晧、聯強集團總裁杜書伍等產業大老，都現身祝賀。