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林憲銘替AI按讚！曝應用擴大、緯創要找對的合作夥伴

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）董事長林憲銘28日現身陽明交大新竹校區，參加「名譽博士學位」頒授典禮，被問到AI題材的發展，他除再次為整個產業的前景按讚外，也透露市場中「AI應用一定越來越多」，自己認為未來發展趨勢方向不變、市場規模也會繼續擴大，並在這幾年間冒出各種全新的應用，而包括緯創在內，我們一定要在這波浪潮中，持續找對的合作夥伴。

林憲銘今日身穿一襲紅色博士袍，現身陽明交大新竹校區內浩然圖書館6樓頒授會場，面對受獎心情，他直言，自己當然是非常高興，他認為，這是自己的光榮，能有幸沾了母校的光，而夫人古麗香也陪同出席，現身會場與宏碁（2353）創辦人施振榮、緯穎（6669）董事長洪麗甯、聯電（2303）前總經理宣明智一同到場，為其熱烈慶祝。

緯創被外界視為2024年AI伺服器市場的最大贏家，而自身產能也在不斷擴充，其中新竹三座廠區已有新產能不斷開出，包括之前向顯示器廠瑞軒（2489）承租的湖口廠已擴增有關伺服器之產線，而該廠主要負責「高毛利AI伺服器基板」以及負責系統組裝等，至於在竹北砸下約31億元建造的「ＡI智慧園區」暨全球營運總部，則預計在今年年底左右完工。

緯創28日以117.5元開高走高，盤中持續震盪，尾盤時獲買盤進駐，股價一舉拉高，終場收在120.5元、上漲3.5元、漲幅達2.99%，單日成交量達4.88萬張，而緯創也終於從震盪格局走出，以紅盤作收，連同三大法人也同步自賣轉買，買超逾5千多張，整體表現相當出色。

緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

AI 施振榮 緯創 陽明交大

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