快訊

3月17到25日寶林用餐注意！北市公告91筆消費紀錄

不吃自家菜？他疑惑寶林員工都沒事 網揭餐飲業內幕：寧可去超商

緯創林憲銘親揭「人生格言」 奮鬥多年惟這4件事一定要做到

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）董事長林憲銘今（28）日現身陽明交大新竹校區，參加「名譽博士學位」頒授典禮，他向現場與會嘉賓分享，自己人生中認為有「4件事」是一定要做到的。回顧求學生涯，他坦言，自己其實不是一個很好的學生，有時也會缺課，但自己認為求學過程，除要努力不懈的學習之外，也要留時間給自己，讓自己有足夠的時間能夠自我反省、好好的靜下心自我檢討，才會進步。

林憲銘表示，自己打拼數十年以來，得出了以下4點，包括：1.誠懇、誠心（別人看得出來）、2.熱誠（經營企業最重要的事）、3.謙虛（緯創這幾年還算不錯，自己也無時無刻提醒所有員工，越好的時候、頭就要越低）、4.利他（為人處事有「利他」才會有成長）。這4點組成的8字格言「誠懇、熱誠、謙虛、利他」為自己幾十年來的體會，惟有將事事做到最好，才能順利的帶領團隊一路成長。

緯創近年被外界視為2024 AI伺服器市場最大贏家，而其主要產能就位於「新竹地區」，而這2年來為支應持續成長的龐大市場需求，公司也瞄準旗下新竹三座廠區，並頻頻啟動多次擴廠計劃。而團隊已握有輝達 H100 伺服器訂單，並供應新一代 B100 基板訂單，並且緯創近年已將製造「高毛利 AI 伺服器基板」的產線也已移至新竹三廠來負責。

據悉，新竹全球營運總部即將於第3季完工，該廠未來主要將負責 AI 等最新技術的營運及發展，將涵蓋內容包括 AI 人工智慧和 5G 通信網路的研發中心及智慧工廠，未來緯創所有最先進、最高階產品都慧遊這裡來研發製造，配合在竹科、湖口的各廠區，一起擴大產值和就業機會，期待與 AI 智慧園區其他廠商共同合作，把新竹縣打造為 AI智慧城市。

緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

AI 伺服器 竹科 緯創 陽明交大

延伸閱讀

強調自己「不是AI專家」！緯創林憲銘談AI前景 企業端必要性顯現

緯創渡過燒廠危機、股價回穩！董座今赴新竹 盼釋利多

緯創竹科廠遭祝融股價跌、外資也連賣 董事長將出席活動受矚目

緯創林憲銘3月28日獲頒陽明交大名譽博士 宏碁創辦人施振榮將現身致詞

相關新聞

不止電子業遇到！緯創董座林憲銘曝「這危機」將至 全市場產業將面臨

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘今（28）日獲得國立陽明交通大學頒授名譽博士學位，他透露，目前全球科技發展越來越快，...

全球PC龍頭驚傳裁員！勞動部證實聯想台灣分公司提大量解僱計畫書 近百人將丟飯碗

科技業再傳裁員！繼戴爾（Dell）後，今傳出全球PC龍頭聯想（Lenovo）台灣分公司近期也啟動一波裁員，今年至今累計裁...

見證林憲銘獲獲獎！施振榮曝「緯創」名字是他從頭發想 1句話全場掌聲雷動

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘28日獲得國立陽明交通大學頒授名譽博士學位，而校方也特地邀請同樣身為陽明交大校友、名...

網路攻擊威脅升高 思科：台灣僅8%企業做好資安準備

近年全球企業面臨各種來自網路的駭客攻擊，根據思科發布的最新《2024資安準備度指數》報告指出，發現僅8%的台灣企業在面對...

林憲銘替AI按讚！曝應用擴大、緯創要找對的合作夥伴

緯創（3231）董事長林憲銘28日現身陽明交大新竹校區，參加「名譽博士學位」頒授典禮，被問到AI題材的發展，他除再次為整...

集邦估第2季NAND Flash合約價 季漲13至18%

集邦科技今日發布調查表示，除鎧俠（Kioxia）和威騰（WDC）自今年第1季起提升產能利用率外，其他供應商大致維持低投產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。