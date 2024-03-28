緯創林憲銘親揭「人生格言」 奮鬥多年惟這4件事一定要做到

緯創（3231）董事長林憲銘今（28）日現身陽明交大新竹校區，參加「名譽博士學位」頒授典禮，他向現場與會嘉賓分享，自己人生中認為有「4件事」是一定要做到的。回顧求學生涯，他坦言，自己其實不是一個很好的學生，有時也會缺課，但自己認為求學過程，除要努力不懈的學習之外，也要留時間給自己，讓自己有足夠的時間能夠自我反省、好好的靜下心自我檢討，才會進步。

林憲銘表示，自己打拼數十年以來，得出了以下4點，包括：1.誠懇、誠心（別人看得出來）、2.熱誠（經營企業最重要的事）、3.謙虛（緯創這幾年還算不錯，自己也無時無刻提醒所有員工，越好的時候、頭就要越低）、4.利他（為人處事有「利他」才會有成長）。這4點組成的8字格言「誠懇、熱誠、謙虛、利他」為自己幾十年來的體會，惟有將事事做到最好，才能順利的帶領團隊一路成長。

緯創近年被外界視為2024 AI伺服器市場最大贏家，而其主要產能就位於「新竹地區」，而這2年來為支應持續成長的龐大市場需求，公司也瞄準旗下新竹三座廠區，並頻頻啟動多次擴廠計劃。而團隊已握有輝達 H100 伺服器訂單，並供應新一代 B100 基板訂單，並且緯創近年已將製造「高毛利 AI 伺服器基板」的產線也已移至新竹三廠來負責。

據悉，新竹全球營運總部即將於第3季完工，該廠未來主要將負責 AI 等最新技術的營運及發展，將涵蓋內容包括 AI 人工智慧和 5G 通信網路的研發中心及智慧工廠，未來緯創所有最先進、最高階產品都慧遊這裡來研發製造，配合在竹科、湖口的各廠區，一起擴大產值和就業機會，期待與 AI 智慧園區其他廠商共同合作，把新竹縣打造為 AI智慧城市。