不止電子業遇到！緯創董座林憲銘曝「這危機」將至 全市場產業將面臨

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘今（28）日獲得國立陽明交通大學頒授名譽博士學位，他透露，目前全球科技發展越來越快，各大廠的年營業額也遠超自己當年草創時，能想像出來的規模，不過由此推算，市場上「需要的人才」應該也比當年需要的更多，但受到少子化等因素影響，近期產業不時傳出「缺工缺才」的問題，而他認為，目前最重要的課題莫過於「人才的多元化」培養。

林憲銘坦言，台灣的人才稀缺這難題，並不是只有我們電子產業才會遇到的危機，事實上幾乎所有的產業都將面臨這個問題，該如何培養所有同仁、讓大家一起變得更厲害，這是一個非常重要的課題，他笑稱，自己其實是個比較懶惰的CEO，別人可能每天都在找同事開會，但其實自己很少開會，因為自己認為在耗費80%的時間把該做的努力做好後，剩下的20%時間應該留給自己，讓自己好好的思考。

林憲銘坦言，自己認為企業市場最需要去重視的要素就是「人」，無論是認識更廣的交友圈，還是實際支持的事業伙伴，都是能認識越廣越好。而此次獲頒名譽博士學位，他心裡只有一個感受，就是「感恩」，今天現場來了很多的貴賓，包括彼此認識超過60多年的老同學，還有穿同一條褲子長大的好朋友，多虧大家一路的幫忙、力挺，才讓緯創能一步一步的走到現在。

針對AI前景，林憲銘強調，「我不是AI專家」，我們只是運氣不錯、剛好抓到大咖的尾巴，才讓整體表現在最近乘風而起，至於未來發展趨勢，他透露，目前企業內部已經看到一些導入AI的必要性，未來在產業發展方面，若沒有運用AI人工智慧技術，將會很難去應付其他的挑戰。