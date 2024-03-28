創見推出固態硬碟MTE310S 電競掌機與Ultrabook的最佳夥伴

全球工業用記憶體儲存領導品牌、創見資訊（2451）28日推出最新PCIe M.2 2230固態硬碟MTE310S，採用高品質3D NAND快閃記憶體，結合高速PCIe Gen 4x4傳輸介面，提供每秒高達5,000MB與3,500MB的高速讀寫效能，尺寸輕薄小巧，完美相容於掌上型遊戲機、輕量型商務筆電與多功能平板裝置。

創見表示，MTE310S固態硬碟不僅結合高速PCIe Gen 4x4傳輸介面，還內建SLC caching技術，提升每秒連續讀寫速度及4K隨機讀寫速度，讓輕薄裝置具備更強悍的動能，有效縮短系統載入時間，大幅提升輕薄裝置傳輸效能。

另外，創見指出，MTE310S固態硬碟為M.2 2230尺寸規格，採用單面打件設計，提供高達1TB的超大容量，輕薄小巧的尺寸，適用於掌上型遊戲機、輕薄型商務筆電、多功能平板電腦與二合一觸控筆電，為遊戲玩家與商務人士提供大容量與高速兼具的儲存解決方案。

創見進一步說，MTE310S固態硬碟支援多項優化技術，包含LDPC除錯機制、垃圾資料回收機制（Garbage Collection）、平均抹寫技術（Wear-leveling）與內建SLC caching技術，可降低固態硬碟資料損毀的風險與有效分配資料，延長固態硬碟的使用壽命，維持資料儲存穩定性。