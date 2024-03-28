TrendForce：預估第2季NAND Flash 合約價季漲13~18%

TrendForce表示，除了鎧俠（Kioxia）和威騰（WDC）第1季起提升產能利用率外，其它供應商大致維持低投產策略。儘管第2季NAND Flash採購量較第1季小幅下滑，但整體市場氛圍持續受供應商庫存降低，以及減產效應影響，預估第2季NAND Flash合約價將強勢上漲約13~18%。

eMMC方面，中國大陸智慧型手機品牌為此波eMMC最大需求來源，由於部分供應商已降低供應此類別產品，因此中國大陸模組廠出貨大幅提升。買方為了滿足生產需求開始擴大採用模組廠方案，助益中國大陸模組廠技術進一步升級及將觸角延伸至一線客戶，未來中國大陸模組廠將可持續提高對智慧型手機客戶的eMMC滲透率。在受到NAND Flash Wafer價格劇烈反彈的情況下，預估第2季eMMC合約價季增10~15%。

UFS方面，近期智慧型手機在印度以及東南亞需求明顯成長，支撐第2季UFS訂單動能，中國大陸智慧型手機品牌廠也提前在第2季加大訂單以建立安全庫存水位，需求得以獲得支撐。供應方面，各供應商也欲快速實現損益平衡目標，故預估第2季UFS合約價將季增10~15%。

Enterprise SSD方面，受惠於北美及中國大陸雲端服務業者（CSP）需求上升，預期今年上半年Enterprise SSD採購量將會逐季成長。由於大容量SSD訂單達交率（Order Fill Rate；OFR）偏低，供應商依舊主導價格走勢，故買方被迫接受供應商價格可能性升高。同時，受部分買方仍試圖在下半年旺季前提高庫存水位，因此，預估第二季Enterprise SSD合約價季增20~25%，漲幅為全線產品最高。

Client SSD方面，由於終端銷售仍處淡季，故買方備貨策略轉趨保守，部分PC OEM甚至開始下修2Q24備貨訂單。同時，受限於PC品牌廠無法在成品上反應NAND Flash價格漲幅，也進一步下修第2季訂單容量，而此波價格急速反彈更將壓抑下半年訂單動能成長。預估PC client SSD第2季合約價漲幅將小於Enterprise SSD，季增10~15%。

NAND Flash Wafer方面，在農曆新年假期後，產品銷售持續走弱，下游客戶已無備貨需求。然而，此波漲價導致供應商無法滿足來自中國大陸智慧型手機品牌的訂單，從而轉單至模組廠。因此，目前中國大陸模組廠為了擴大與智慧型手機品牌合作，備貨需求持續維持高檔。由於原廠希望儘快達成獲利目標，帶動NAND Flash Wafer合約價續漲，但受零售市場需求不振影響，漲幅較第一季大幅收斂，預估季增5~10%。