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網傳近日內將倒閉 網家PChome嚴正澄清

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
網家PChome澄清，近日內將倒閉的傳聞是謠言。圖／PChome 24h購物提供
網家PChome澄清，近日內將倒閉的傳聞是謠言。圖／PChome 24h購物提供

網傳網家PChome近日內將倒閉，網家今發布重訊，強調公司營運與資金運用正常，對於謠言也持續蒐證中，將保留對相關謠言散布者的法律追訴權。

近日有匿名人士於網路社群散發「內線消息PChome近期倒閉」等消息，網家強調，均為虛構不實之謠言，已嚴重損害公司聲譽，而個別自媒體無端造謠，於諸多社群平台發布不實內容，並經其他網友二手傳播，造成極大負面影響，行徑極為惡劣。

網家也說，為維護公司聲譽與股東權益，避免不實謠言誤導投資大眾而影響股價，特此澄清說明並無謠言指稱之情事，運營及資金運用一切正常，公司財報均為公開資訊，現金水位充足且資金運用無虞，籲請大眾明辨是非，切勿轉傳不實言論。網路家庭也持續蒐證中，將保留對相關謠言散布者的法律追訴權。

PChome 社群 網家

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