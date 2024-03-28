童子賢斥「晶圓代工是吃電怪獸」太偏激！提5解方提振產業韌性

和碩（4938）董事長童子賢27日指出，算力跟電力將重新定義國力，新科技使各國財富實力重新洗牌。台灣科技業仰賴國際分工，「高科技獨強」是一種錯覺，對於電價上漲議題讓半導體用電量成箭靶，他駁斥「晶圓製造是吃電怪獸」偏激觀點，呼籲政府資源應重新配置於電力及水力基礎建設，鼓勵發展創新服務業出口國際。

童子賢27日出席《經濟日報》與資誠聯合會計師事務所舉辦的「2024臺灣企業領袖關鍵趨勢論壇」演說，他表示，「台灣的晶圓製造科技獨步全球」是一種優勢現實狀態，但也容易讓台灣產生一種錯覺，沈溺在「高科技可以永久持續」錯覺。

童子賢表示，台灣科技業其實是國際分工的一環，上述錯覺可能會使台灣的優勢曇花一現隨即下降，但是如果不要沈溺現在，而是打造未來，善用既有優勢創造未來優勢，可使台灣擁有綿延不斷的競爭力。

童子賢表示，鑑於「AI算力即國力」、「精密晶圓製造是台灣護國神山」、「全球EV電動車風起雲湧勢不可擋」，掌握上述三項產業先進趨勢就可以創造龐大商機與產生國家競爭力，「AI運算、晶圓製造、EV充電三者都需要龐大電力」，因此他說「電力即國力」是一種新觀念。

「我們有一個錯覺，覺得台灣靠自己，就使得台灣的高科技獨強」童子賢說，這是一種錯覺，其實精密半導體的成功需要很多國際合作，例如需取得精密設備、精密化學材料，才能進行晶圓製造。

因此高科技產業其實是集合地球村的力量才能打造出來的一種產業，切斷其中一個環節，產品與服務就會斷線。因此要強化產業韌性就要強化國際合作，童子賢說。

他在演講中表示，台灣在比7奈米更精密的5奈米、3奈米製程上目前領先日、韓、美、中，但是精密化學材料仍然仰賴美、日，儀器設備仍然仰賴德、美、荷蘭，台灣是善用上述材料與設備，在晶圓製程這一環節以創新、管理、執行做得更好，使得製造品質與製造效率比世界上其他競爭者高，從而創造了好的競爭力。

但是未來如果因為地緣政治的摩擦，使得材料或設備供應環節斷鍊或是被管制，則供應鏈就會被毀壞，而這種毀壞或障礙極可能發生在地緣政治摩擦時「站錯隊」而發生。

斥「半導體是吃電怪獸」太偏激，半導體是地球村共創

AI革命興起，計算國力的方法也改變，算力即國力，但晶片運算要用到大量電力，當電力消耗在晶圓製造與AI運算、EV動能，其實是國家科技實力的象徵，因此童子賢在會後接受媒體訪問時，反對產業指責「晶圓製造是吃電怪獸」，直斥這是偏激觀點。

童子賢說，大量生產3奈米晶片或發展電動車，都需要電力，晶圓製造業雖用電比傳統工業大，但產值效益也大非常多，仔細思考，若能往高階高生產力方向發展，雖耗電增加，但也象徵台灣朝高階製造業發展，是台灣進步的象徵，意味台灣競爭力提升。

童子賢解釋，AI算力將影響國家商業經濟、軍事、工業及教育等各層面，AI慢慢地將不像商品，而是使用化，算力要耗費電力，但從3奈米或2奈米AI運算可以比7奈米耗掉省一半的電力這個角度來看，或者是，「花一半的電力可以取得競爭對手兩倍的算力，故競爭力較強」這個角度來看，算力跟國力是相對的觀念。

童子賢說，台灣對待高階製造用電量增加的對策應該是「好好規劃能源」，包括投資在能源生產方式或電網上，台灣工業用掉56%能源，但民生家戶只有18%不到，用國家補貼電力成本，以利工業製造商品去全球競爭，不利於長期發展。

是故，童子賢於演講中點出台灣5大產業方向，分別是：

1.站穩高科技

2.強化服務業國際競爭力

3.重啟創業潮流

4.重新布局製造業版圖

5.不能忽略農業是戰略產業

台灣要增強尚需努力才能因應新全球化趨勢，塑造產業新版圖。

國力新定義出爐！算力、電力使國家財富實力重新洗牌

AI運算能力強的國家，未來20~30年也將掌握國際競爭優勢。童子賢提到，現在計算國家實力的方式已經不似以往。數千年來農業社會「得黃金即得財富」的觀念已經過時，如今財富的本質已經變化，擁有黃金不如擁有高科技及貿易航運實力、能源實力。「黃金即財富」已經蛻變成「能源即財富」、「AI即財富」。

他也提醒，當石油重要性降低，未來人類更需要的是電力，他預言「得核融合者得天下！」雖核融合發電現今還是夢想中的能源技術，一旦新能源科技被某一個公司或國家掌握，就將產生典範轉移。

他指出，全球能源產業其產值十分龐大，往往佔全球GDP 6~8%，目前全球能源產值相當於7~9兆美元規模，遠大於半導體產業。

在數位時代中「AI算力即國力」。童子賢表示，各國軍事實力也十分依賴「AI算力」，這符合千年前孫子兵法曾說的「兵者，算也。多算勝，少算不勝。」而要產生優勢「算力」需要仰賴獲得大量精密晶片與大量AI運算，而精密晶片製造與大量AI運算都需要耗費龐大的電力，再加上EV電動車新的消費趨勢也需要耗費大量電力，因此電力的地位，即將獲得提升。

他指出，電力科技也即將發生新的革命」，新的觀念不只是「算力即國力」，也會發生「電力即國力」的現象。

童子賢表示，一個國家若有效的掌握了電力科技，就能夠成功支援AI運算、EV電動車、晶圓製造的發展，也進一步鞏固國家的經濟實力與軍事實力，因此「電力即國力」的現象即將發生。

脫離單純農業生產與手工業時代之後，國家的實力其實可以用經濟貿易實力、新能源實力、科技軍事實力來做評估。當前AI運算、晶片製造、衛星通信、新能源科技也使得全球國家的財富跟實力重新洗牌。

他話鋒一轉，提到台灣水力資源，呼籲政府在地方基礎建設上，不只要投資電力，在水力上也應加強投資。他指出，台灣工業用水比率17~18%，但高達7成水是農業用，但因管線老舊，農業用水的3成是從破損水管漏掉，「漏掉的水（換算約全台用水21%）比工業用水還高，水力對台灣是很珍貴資源」。

童子賢因此呼籲政府應該帶頭在基礎建設上投資，每花一元可以賺回10元或百元，開源同時可以做重大的節流，將資源重新配置。

用AI科技力打造更多產業群山，創新服務業拚國際競爭力

要打破台灣房價過高、年輕人薪資停滯，健保面臨虧損，他認為就需要發展新的AI科技與新能源技術及創新服務業。

童子賢指出台灣進入高齡化社會，因此醫療健保支出巨幅增加，而醫療健保需求許多高價藥品，若台灣能夠相當程度自己研發而形成藥品自給自足，就可以在晶圓製造與ICT製造外形成新的科技優勢進一步「打造護國群山」。

童子賢在演講中指出，若台灣的醫藥製造、衛星通信、金融科技、影視娛樂、連鎖購物……等服務業都能善用新的科技拓展國際競爭能力，將有助於年輕人就業與提高薪資。

他指出，若善用AI及新科技，台灣可以開發許多新的應用科技，有利於新的創業潮流的再次興起。如AI可以加速藥品研發流程，台灣因為高齡化而對醫療健保需求增加，如自製高階藥品成功，可以創造新的產值，取代以往單純靠進口藥品，也算是一種「進口替代」。

而善用AI革命開發中小型無人自駕小巴士來銜接軌道交通，可增加乘客便利性。若增加郊區的無人自駕與捷運及高鐵的銜接，將可以增加郊區住宅的便利性與價值，可以分散都會中心高房價的壓力，有助平衡都會區與郊區的發展，紓解高房價的壓力。

他指出AI跟晶片及感測器普及，無人自駕車得以實現，一旦無人自駕巴士能密集銜接軌道交通，將為城市生活的便利性帶來革命，城市居住圈與生活圈將因AI革命落實。

車站定點的無人巴士可以疏散人潮，將軌道交通的「穩定運輸」精神延伸，同時也將都市的蛋黃區延伸，其實也在分散都市中心的人口，讓房地產的壓力不要只集中在少數地區，房地產價格壓力會受到控制，讓年輕人買得起房子。

此外，讓AI革命應用在各行各業與各種生活層面，可以增加重啟創業浪潮的機會，為產業帶來全新的活力。

童子賢表示，NVIDIA 創辦人黃仁勳近日稱讚台灣處於AI工業革命的中心位置，台灣應站穩目前在高科技領先群的地位，並持續尋求下一個機會。

台灣服務業占總體經濟產值達6成，工業產值其實僅占三成，童子賢表示，台灣服務業很少成功國際化，台灣出口主要依賴製造業中的高科技產品，但這樣有一點「偏食」現象，這樣的局面能持續多久，也仍待探討。

其次童子賢也回憶80年代他剛畢業進入社會工作時，社會氛圍十分鼓勵創業，因而跟同事們合作創立華碩，後來又創立和碩。他說目前的AI科技革命，會重啟一波創業浪潮，好好把握能帶給社會跟產業帶來活力。

最後童子賢也提醒，台灣雖地理面積雖小，造成農業發展上有許多侷限，但許多工業先進國家如美國、法國、俄羅斯、德國也同時都是農業大國。

其中，美國、俄羅、法國、德國分別排名全球前10大農業國家的第二、第五、第七、第十名，說明這些印象中的工業大國、科技強國未必要因為擁有科技業而放棄農業。

而且農業代表一種文化傳統與生活方方式，在戰亂時更是一種戰略物資，因此農業的價值不能單純以目前農業的產值來看待。故台灣產業韌性也需要包括農業的韌性。台灣要避免資源放在發展高科技產業而去犧牲農業。