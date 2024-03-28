PIDA：AI 將影響未來20年全球政治、經濟、社會、生活發展方向

財團法人光電科技工業協進會（PIDA）董事長李育杰3月27日（周四）出席新竹出席2024台灣半導體產學論壇暨半導體專案成果發表會，發表對AI人才、新創，以及PIDA推動矽光子的看法。

李育杰指出，近年來AI已成為全球科技產業發展和經濟成長的動力。然而，台灣面臨著人才和人力不足的雙重挑戰，特別是在少子化的情況下，如何運用AI來解決國家社會問題至關重要。AI可以解決人力不足、降低專業門檻並提高效率。但AI的人才卻仍需學習跨域整合，熟悉軟硬體，以及有著終身學習與團隊合作的開放態度，才能訓練AI，給予AI適當的Prompt。例如我們也正在進行台灣第一個繁體中文大語言模型－TAIDE，也可大幅降低語言學習的門檻。

李育杰表示，為鼓勵年輕人與新創，以及迎接未來產業科技變革的契機與挑戰，政府提出「晶片驅動臺灣產業創新方案」(晶創台灣方案)。另外也鼓勵年輕人利用AI，在各行各業創造新的解決方案，以充分發揮年輕人的天分。

李育杰指出，矽光子將是另一個引人注目的焦點，因為矽光子可提升AI所需的通訊與計算能力，是現今半導體技術發展的重要方向。PIDA本著推廣光學、光電的宗旨，將努力推廣矽光子與異質整合，並期望獲得支持。尤其在生成式AI的風潮之下，從文字便能生成影視資訊，這其間就生成大量的資料。這些大量資料就需要計算、傳輸，其中所需的高速與頻寬是一重要機會。