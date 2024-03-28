緯創渡過燒廠危機、股價回穩！董座今赴新竹 盼釋利多

代工大廠緯創（3231）旗下建於新竹科學園區的新安廠，近日驚傳發生火警，不僅股價受到影響、連日下跌，就連市場買氣都受到壓抑，三大法人也紛紛自買轉賣，其中外資更是已連續三個交易日維持賣超態勢，至今合計賣超逾2.5萬張，也間接造成原先肆意飆漲的股價感到壓抑，而昨日緯創股價成功回升，雖仍以平盤作收，但顯見幾乎已是熬過祝融造成的餘波。

對此，緯創董事長林憲銘今（28）日下午盤後將現身國立陽明交大新竹校區，並接受校方授予名譽博士學位的殊榮，雖典禮結束後暫無安排媒體聯訪，不過在頒授儀式上，有特地保留一段時間，讓獲得學位證書的林憲銘親自上台致詞、分享感言，外界除了關注屆時將對學弟妹們的各種分享外，也期待其能對市場帶來一波信心喊話。

據了解，緯創目前握有輝達H100伺服器訂單，並供應新一代B100基板訂單，並且緯創近年已將製造「高毛利AI伺服器基板」的產線逐漸移至新竹三廠區負責，而公司也在事發當天發聲明回應，並再三強調這場大火並未對整體營運及財務造成任何重大影響，雖然外界仍有部分疑慮，不過公司則是再次強調該廠並沒有受到火災的影響，喊話請外界放心。

緯創重申，此意外沒有造成公司任何財務損失，生產及營運一切正常，並無受到任何影響。人員方面，僅有一位保全人員曾短暫昏厥後隨即於現場甦醒，公司為確保保全人員健康及安全，送醫檢查後一切安好無恙，其他並無任何人員受到傷害或影響。