缺少吸引力場景 2023年全球XR頭戴式裝置出貨明顯減少

研調機構Counterpoint Research針對全球延展實境（XR）頭戴式裝置市場追蹤報告指出，2023年，全球XR裝置出貨量年減19%，主要歸因於市場缺乏令人矚目的新裝置，以及除遊戲外缺少吸引力的應用場景。因Sony @@@PlayStation VR2@@@（PSVR2）與Meta Quest 3的推出，有效緩解當年度市場更深幅度的萎縮。

Counterpoint Research 分析師認為，XR技術的未來發展，將高度依賴於能夠提供吸引人內容和解決現有技術限制的能力。在蘋果等大型智慧型手機製造商的加入，不僅有助於推動創新應用的發展，也可能成為促進XR技術普及和接受度提升的關鍵因素。此外，隨著技術進步和消費者期待的提升，我們預期將看到更多針對特定產業和用途的客制化XR解決方案出現，從而開啟XR技術新的應用領域。

根據統計，2023年Meta在全球XR頭戴式裝置市場的出貨量年降38%，市占由2022年的77%降至59%，但仍穩居市場領導地位，顯示Sony的PSVR2帶來的競爭加劇。Meta在全年對 Quest 2策略性降價，讓Meta在Quest 3上市前持續保持領先。

Meta Quest 3在2023年第4季是最暢銷XR頭戴式裝置寶座，占有市場份額超過一半。但因前一代產品降價促銷、本身價格較高，加上市場競爭，Quest 3首季的出貨量相比Quest 2首季降低了33%。

2023年，Sony憑藉PSVR2取得XR市場第二名佳績，未達到市場預期。面臨著價格問題及缺少與舊版PSVR遊戲的向後兼容性挑戰，吸引力受限。