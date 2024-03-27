Uber App 推行程錄音功能 未來行車記錄器也將註冊

Uber 宣布 Uber App 全新行程錄音功能27日上線，計畫未來再推出職業駕駛行車記錄器註冊功能。

Uber 指出，啟動行程中錄音功能採簡易且便捷的使用方式，架構在提升行程安全、隱私保護、專業安全團隊審查三大方針之上。在行程中，如果遭遇有安全疑慮的情況，無論是合作車隊職業駕駛或是乘客均可透過各自智慧型手機上的 Uber App 按下藍色盾形圖示，點選安全工具箱中的「錄音」功能選項，並且按下「開始」鍵進行錄音，此功能僅可在行程期間使用。乘客或是合作車隊職業駕駛可以選擇在行程結束後需回報安全事件時，可自行決定是否要透過 Uber App 分享錄音內容給安全團隊。所有用戶使用此錄音功能應遵守當地法規以及 Uber 社群指引，職業駕駛亦應遵守相關合作車隊守則。

乘客或職業駕駛在行程期間使用此功能時，其音訊檔案會加密儲存在使用者的手機上，因此任何人（甚至是錄音的人）都無法存取該內容。只有在使用者透過 Uber App 提交安全事故報告並附加此音訊檔案之後，安全團隊才能獲得授權存取該檔案，並依合作車隊相關條件與條款採取適當行動。

未來 Uber 將攜手合作車隊推出職業駕駛行車記錄器註冊功能，職業駕駛如有安裝行車記錄器，職業駕駛可選擇在 Uber Driver App 中進行註冊或請合作車隊代爲註冊；當乘客叫車時，若合作車隊派遣的職業駕駛有行車記錄器並已進行註冊，系統會自動在乘客上車之前告知該行程可能會被錄影；只有當職業駕駛回報安全事故並自行決定分享行車紀錄的情況下，Uber 安全團隊和合作車隊才能觀看或聆聽其內容。