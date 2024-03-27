搭載高通Snapdragon X Elite運算平台的PC年中上市

高通公司和Google今天宣布，適用於搭載高通繞龍（Snapdragon）晶片的Windows PC的最佳化版Chrome瀏覽器即日起推出，先於將在2024年中發布的搭載Snapdragon X Elite運算平台的PC上市。

高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon表示，新版Google Chrome將有助於鞏固Snapdragon X Elite從2024年中開始作為Windows PC首選平台的地位。「PC產業正處於轉折點，隨著AI PC的時代來臨，我們迫不及待地想看到Chrome 借助強大的Snapdragon X Elite系統大放異彩。」

Google資深副總裁Hiroshi Lockheimer表示，我們設計Chrome 瀏覽器，使其在跨桌上型電腦和行動裝置上都能夠快速、安全且易於使用。

自第一款Android手機於2008年推出以來，兩家公司一直在Android手機領域密切合作。許多使用Google軟體的穿戴式裝置也搭載Snapdragon晶片組，雙方並於一月時重申將攜手合作推出新的XR裝置。

在使用Snapdragon X Elite參考裝置的初步測試中，新版Chrome在Speedometer 2.0測試中效能顯著提升。既有的Windows on Snapdragon裝置現在都可以下載適用於Windows on Snapdragon的Chrome。