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緯創林憲銘3月28日獲頒陽明交大名譽博士 宏碁創辦人施振榮將現身致詞

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘將於3月28日獲頒陽明交大名譽博士，表彰其在企業經營及對社會的重要貢獻，宏碁（2353）創辦人施振榮也將出席擔任貴賓致詞。

陽明交大指出，林憲銘持續投資於未來關鍵領域及前瞻創新事業，不斷優化客戶及產品組合，朝高毛利、高效率的技術服務提供者形塑。

林憲銘畢業於交大計算與控制工程學系，並於1996年獲交大傑出校友。林憲銘1979年加入宏碁，1998年升任宏碁電腦集團總經理。宏碁2000年底開始進行第二次企業再造，重新分割為三大集團宏碁、明基、緯創。

林憲銘於2001年帶領研製服務事業自宏碁電腦分割，成立專注代工製造的緯創，當年在三家公司中最不被看好，如今緯創已躍升為市值超過3,000億元的代工大廠，連續15年獲得富比士（Forbes）全球2,000大企業。

緯創與世界頂尖品牌客戶、重要技術合作夥伴，與關鍵供應商緊密合作，2023年合併營收達新台幣8,670億元，目前包含緯創及集團旗下啟碁、緯穎及緯創軟體的集團總市值，已超過新台幣8,000億元。

交大 宏碁 緯創軟體

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