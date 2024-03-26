TrendForce：需求能見度不佳 估第2季DRAM價格漲幅收斂至3-8%

觀察DRAM市況，研調機構TrendForce最新報告指出，供應商庫存雖已降低，但尚未回到健康水位，且在虧損狀況逐漸改善的情況下，進一步提高產能利用率，不過，由於今年整體需求展望不佳，加上去年第4季起供應商已大幅度漲價，預期庫存回補動能將逐漸走弱，因此估第2季DRAM合約價季漲幅將收斂至3-8%。

TrendForce表示，在PC DRAM方面，因應新CPU機種逐漸轉往DDR5，帶動買方第2季採購量上升，且隨著原廠大幅轉進至先進製程生產DDR5，成本優化使原廠獲利明顯改善，加上買方對於2024上半年DRAM漲價普遍已有預期心理，故第2季原廠仍欲拉抬價格以增加獲利，估PC DRAM第2季合約價季增約3-8%。

值得注意的是，由於部分原廠第1季DDR5合約價漲幅已高於其他產品的平均值，但在AI PC需求尚未浮現下，第2季DDR5合約價漲幅將小幅收斂。

Server DRAM方面，TrendForce點出，買方仍持續增加DDR5庫存，但實際滲透率至今年第1季依舊不如預期，意即DDR5需求仍未全面兌現。

同時，原廠正進一步提高DDR5投片量，透過綁量的銷售模式以改善獲利，使DDR5合約價漲勢逐漸轉弱。DDR4方面，也因產能限縮後而不需壓價拋售，故第2季DDR4合約價漲幅將高於DDR5，價差逐漸縮小，研判Server DRAM第2季合約價季增約3-8%。

Consumer DRAM部分，TrendForce說明，僅AI相關領域需求較穩健，以及部分電視及網通應用有庫存回補需求，但中國大陸電信、網路標案進度緩慢，整體市況仍處疲弱。

TrendForce強調，觀察三大原廠和台廠定價策略有明顯差異，原廠受惠於AI熱潮，庫存去化明顯，故在虧損壓力之下，過去兩季漲價態度明確，反觀台廠庫存壓力仍在，漲價相對緩慢，所以當前整體市場供給充足，在價格持續上漲的情況下，已促使買方提前備貨，推估Consumer DRAM第2季合約價漲幅將收斂至季增3-8%。