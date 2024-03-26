AI科技業者iKala獲中華電信2,000萬美元B+輪投資
中華電信（2412）今天宣布策略投資跨國AI行銷科技業者iKala(愛卡拉)，本輪共獲得2,080 萬美元(約6億元)，累積所有精次總算資金額超過5,000 萬美元(約新台幣15.5億元)，既有投資人包含緯創（3231）、和通創投集團、怡和創投、心元資本，新一輪資金將用於加速iKala Al研發創新，滿足企業AI轉型需求及擴張日本與東南亞市場版圖。
iKala 擁有累積超過十年的雲端服務、數據分析與AI研發核心技術與經驗，以及拓展日本、東南亞市場之實力。 中華電信選擇策略性領投，展開雙方於雲端，AI兩大面向的戰略合作，整合優勢結合AI研發經驗，助攻企業實踐AI轉型(Al Transformation, AIX)、共同提供結合雲端資源、CDP(Customer Data Platform,顧客數據平台)加值服務等IT現代化整合解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言