AI科技業者iKala獲中華電信2,000萬美元B+輪投資

中華電信（2412）今天宣布策略投資跨國AI行銷科技業者iKala(愛卡拉)，本輪共獲得2,080 萬美元(約6億元)，累積所有精次總算資金額超過5,000 萬美元(約新台幣15.5億元)，既有投資人包含緯創（3231）、和通創投集團、怡和創投、心元資本，新一輪資金將用於加速iKala Al研發創新，滿足企業AI轉型需求及擴張日本與東南亞市場版圖。

iKala 擁有累積超過十年的雲端服務、數據分析與AI研發核心技術與經驗，以及拓展日本、東南亞市場之實力。 中華電信選擇策略性領投，展開雙方於雲端，AI兩大面向的戰略合作，整合優勢結合AI研發經驗，助攻企業實踐AI轉型(Al Transformation, AIX)、共同提供結合雲端資源、CDP(Customer Data Platform,顧客數據平台)加值服務等IT現代化整合解決方案。