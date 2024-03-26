研調機構預估第2季 DRAM 價格漲幅將收斂至3~8%

目前觀察DRAM供應商庫存雖已降低，但尚未回到健康水位，且在虧損狀況逐漸改善的情況下，進一步提高產能利用率。不過，由於今年整體需求展望不佳，加上去年第4季起供應商已大幅度漲價，預期庫存回補動能將逐漸走弱。因此，TrendForce預估， 第2季DRAM合約價季漲幅將收斂至3~8%。

PC DRAM方面，因應新CPU機種逐漸轉往DDR5，帶動買方第2季採購量上升。隨著原廠大幅轉進至先進製程生產DDR5，成本優化使原廠獲利明顯改善，加上買方對於2024上半年DRAM漲價普遍已有預期心理，第2季原廠仍欲拉抬價格以增加獲利，預估PC DRAM第2季合約價季增約3~8%。值得注意的是，由於部分原廠第1季DDR5合約價漲幅已高於其他產品的平均值，但在AI PC需求尚未浮現下，第2季DDR5合約價漲幅將小幅收斂。

Server DRAM方面，買方仍持續增加DDR5庫存，但實際滲透率至今年第1季仍不如預期，意即DDR5需求仍未全面兌現。同時，原廠正進一步提高DDR5投片量，透過綁量的銷售模式以改善獲利，使DDR5合約價漲勢逐漸轉弱。DDR4方面，也因產能限縮後而不需壓價拋售，故第2季DDR4合約價漲幅將高於DDR5，價差逐漸縮小，預估Server DRAM第2季合約價季增約3~8%。

Mobile DRAM方面，目前買方庫存水位健康，但需求尚且沒有明顯回溫跡象，故品牌第二季的議價態度被動。伴隨原廠減產，以及市場自去年下半年起，延續至今年第一季的強勁需求，大幅降低原廠庫存水位，改變供應端供過於求的議價劣勢。

由於原廠欲持續提高獲利，目前釋出第2季Mobile DRAM合約價漲幅目標是季增10~15%或以上，議價態度強勢。然而，TrendForce認為，受買方議價態度被動的影響，可能會緩和賣方強勢拉漲的意圖，預估Mobile DRAM第2季合約價季增3~8%。

Graphics DRAM方面，受其他DRAM產品的帶動，在原廠強勢進入上漲週期且漲勢持續的情況下，採購端備貨動能延續，主流規格GDDR6 16Gb需求仍強，普遍來說採購願意接受賣方漲幅。目前Graphics DRAM價格暫時沒有鬆動或下跌的跡象，同時原廠將相同類別的產能紛紛轉往HBM領域，故對GDDR的生產規劃相對保守。此外，由於Graphics DRAM屬於淺碟市場產品，後續終端產品的銷售動能還需留意。為達到原廠全DRAM品項上漲的目標，預估Graphics DRAM第2季合約價將季增3~8%。

Consumer DRAM方面，僅AI相關領域需求較穩健，以及部分電視及網通應用有庫存回補需求，但中國電信、網路標案進度緩慢，整體市況仍處疲弱。觀察三大原廠和台廠定價策略有明顯差異，原廠受惠於AI熱潮，庫存去化明顯，故在虧損壓力之下，過去兩季漲價態度明確；反觀台廠庫存壓力仍在，漲價相對緩慢。目前整體市場供給充足，在價格持續上漲的情況下，已促使買方提前備貨，預估Consumer DRAM第2季合約價漲幅將收斂至季增3~8%。